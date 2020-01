Federer atteint 100 victoires à l’Open d’Australie

Roger Federer a fait un véritable exercice de survie dans son duel avant John Millman correspondant au troisième tour de Open d’Australie 2020 avec lequel il atteint une figure ronde et historique. Le joueur suisse devient le premier joueur de tennis de toute l’ère ouverte capable d’atteindre 100 victoires dans deux tournois du Grand Chelem différents. A Wimbledon, il enregistre 101 matchs gagnés, tandis que dans le Open d’Australie Il a remporté une centaine contre Millman, dans un tournoi dans lequel il a été champion six fois. Il faut se rappeler que son premier triomphe est venu dans l’édition 2000 et était avant Michael Chang.

