Federer battra-t-il Rosewall dans la longévité?

Avec la suspension des Jeux Olympiques, Wimbledon et tout le tour du gazon, et qui sait si avec la suspension de toute l’année sur le circuit, tous les joueurs vont donner pourraient presque perdre un an de leur carrière professionnel. Dans le cas de certains et de certains, l’horloge accélère leurs chances et nous ne savons pas combien de temps la vie au tennis ils pourront nous offrir selon quels joueurs de tennis, légendes dans certains cas.

Le sien Roger Federer Il a profité de la triste nouvelle d’annuler l’intégralité de la tournée sur gazon pour confirmer qu’il jouerait le tournoi de Halle en 2021, ce qui laisse penser que le Suisse sera sur un court de tennis après 40 ans, avec l’intention de remporter de grands titres, qui sait si un Grand Chelem. Un âge où il semble impossible de briller au plus haut niveau, d’autant plus que très peu de gens sont «vivants» là-haut, et encore moins ceux qui pourraient gagner des titres ou se battre pour les plus prestigieux.

La longévité est une affaire de force depuis 2010. Année après année, le top-10 et l’accès aux grands titres ont été l’affaire de joueurs qui ont dépassé la trentaine, et seulement là, beaucoup d’entre eux, ont trouvé leur meilleur niveau, trouvant le bon équilibre entre l’expérience accumulée et les soins physiques pour prolonger votre carrière. Et bien qu’il y ait eu des cas dans le passé de grande longévité, sans le soutien des progrès qui sont aujourd’hui bénis dans les sports professionnels, le succès de la broderie des années 40 était loin d’être normal. Principalement parce qu’à part un autre saut de course qui nous surprend, il ne l’a jamais été et ne le sera jamais. Ce ne seront que des exceptions.

Si vous devez recourir à des exemples spécifiques du passé, vous devez certainement mentionner un Australien et un Américain, deux grandes légendes de ce jeu qui se sont permis le luxe et le culot de continuer à jouer à un niveau élevé, en ayant 40 ou même plus d’années, cas de Ken Rosewall ou Jimmy Connors, les miroirs d’un Federer qui chercherait l’impossible en 2021, pour gagner le meilleur que les deux ne pouvaient pas avoir après avoir terminé leur 40e anniversaire.

De Rosewall, il faut dire et souligner qu’il s’agit de l’exemple le plus extraordinaire de longévité réussie. Il était de 1952 à 1977 dans le top 20, un véritable exploit, et jusqu’à 42 ans il remportait des titres ou franchissait des manches importantes en Grand Chelem, perdant sa dernière finale, avec près de 43 ans, justement, devant un très jeune Jimmy Connors, avec qui il croiserait également lors de ses deux dernières finales du Grand Chelem, perdant les deux: Wimbledon et US Open Open en 1974, au seuil de 40.

C’est là que se trouve le parallèle avec le Suisse, qui pourrait avoir l’opportunité de devenir le plus ancien joueur de l’histoire à être finaliste du Grand Chelem, s’il parvient à se battre pour le titre à Wimbledon 2021. De battre n’importe quel «majeur» à Désormais, Federer détiendrait également le record qui appartient précisément à Rosewall lui-même, en tant que joueur le plus âgé à en avoir élevé un, à 37 ans et 2 mois.

L’autre grand exemple de longévité maximale, déjà mentionné récemment, était celui de Jimmy Connors, même s’il convient de noter que son cas était loin de celui de Rosewall. La dernière finale du Grand Chelem de Connors avait lieu à 32 ans, en 1984, et son dernier titre remonte à 1989, à 37 ans, mais sa merveilleuse demi-finale de l’US Open de 1991 est connue lorsque Connors, à 39 ans, a joué en tant que joker. Ce “ majeur ”, après une régression compétitive progressive depuis l’année 85, et avec deux matchs décidés par cinq rounds à travers, a laissé une chanson de cygne pour la mémoire, sur les pentes de Flushing Meadows. Bien que la carrière de Federer soit beaucoup plus étroitement liée dans le succès et la validité à celle de Rosewall, Connors a déclaré que c’est la maxime qu’une légende puisse toujours avoir sa chance de devenir une grande jusqu’à sa retraite.

Il semble compliqué que Federer puisse être le premier homme à remporter un grand titre vers l’âge de quarante ans, mais c’est précisément là que réside le défi et dans deux exemples, il peut être inspiré si la santé est avec lui.

