Federer Breezes Johnson passé au 1er tour de l’Open d’Australie

Roger Federer a atteint le deuxième tour à Melbourne après un parfait 6-3, 6-2, 6-2 sur Steve Johnson en 1 heure et 21 minutes.

Faisant sa 21e apparition consécutive au Sunshine Slam mais seulement sa deuxième sans épreuve d’échauffement avant, le Suisse a rapidement dissipé toute notion de rouille dans son jeu, cassant le deuxième match pour remporter le premier set en seulement 27 minutes.

Johnson était arrivé au parc de Melbourne débordant de confiance après avoir remporté le Bendigo Challenger il y a à peine deux jours, mais il n’a jamais pu participer à un concours, abandonnant le service cinq fois et ne créant qu’une seule chance de point d’arrêt alors que Federer l’a balayé pour mettre en place un dernier soixante-quatre rencontres contre Quentin Halys ou Filip Krajinovic.

Récapitulatif de correspondance rapide

Federer a remporté le tirage au sort et a choisi de servir. Les Suisses ont donné le coup d’envoi avec une attente inférieure à une minute pour mener 1-0.

Johnson, d’autre part, a commencé avec une double faute et s’est rapidement retrouvé en baisse de 0-40 alors que Federer est passé à quinze pour mener 2-0.

Ce n’était pas le début que voulait l’Américain, mais il a eu une chance immédiate de revenir en arrière, tirant un rare vainqueur de conduite en sens inverse sur la ligne 30-40. Un malheureux cordon net sur un gros coup droit à l’envers a aidé Roger à le sauver et il a continué à tenir 3-0.

Johnson est monté sur la planche dans le quatrième match, tenant à deux, mais une autre prise d’amour rapide de Roger l’a mis 4-1 devant avant que la pluie ne cesse de jouer et que le toit devait être fermé.

Le jeu a repris après un retard de dix minutes et Johson a tenu à trente pour 2-4 avant qu’une autre prise d’amour rapide ne place Roger 5-2 devant.

Cette tendance s’est poursuivie au cours des deux prochains matchs alors que Roger l’a servi confortablement pour prendre 6-3 en 27 minutes.

Dans le deuxième set, Johnson se retrouva à nouveau dans une pause immédiate, luttant pour faire face à la frappe précoce de Federer avant d’aller longtemps avec un coup droit.

Une prise rapide à quinze a permis au Suisse de gagner 2-0 avant de faire un meilleur que le premier set, assurant une double pause pour 3-0.

Deux as consécutifs ont aidé Roger à prendre une avance de 4-0 et il a rapidement pris la tête 5-1. La première pression au service de Federer est survenue lors du huitième match alors qu’il a glissé à 15-30, mais le coup droit a décroché de solides gagnants pour prendre le set 6-2 en 23 minutes.

La troisième manche a commencé de la même manière que les deux précédentes, Johnson perdant immédiatement son service et Federer se consolide pour 2-0.

Le Suisse a ensuite eu une chance de marquer un point d’arrêt pour assurer la double pause, mais a joué un peu nonchalamment lorsque Johnson a tenu le coup. Cependant, une autre prise confortable a maintenu la pause à 3-1.

Johnson semblait être en route vers une autre attente de service dans le cinquième match à 40-15, mais Federer a décroché trois points d’affilée pour détenir un autre point d’arrêt.Le vainqueur du Bendigo Challenger de la semaine dernière l’a sauvé mais n’a pas pu repousser une seconde lorsque Roger a bougé dans une avance de 4-1.

Un service solide a consolidé la double pause de 15-30 pour mener 5-1 et le champion du temps X réservait bientôt sa place au deuxième tour, prenant 6-2 pour s’imposer en 1 heure et 21 minutes.

Statistiques du match

Steve Johnson

Roger Federer

As

3

11

Double défauts

2

1

1er service dans

63% (46/73)

74% (49/66)

Gagnez le 1er service

57% (26/46)

82% (40/49)

Gagnez le 2e service

48% (13/27)

76% (13/17)

Points d’arrêt gagnés

0% (0/1)

56% (5/9)

Points nets gagnés

45% (5/11)

72 (23/32)

Réception de points gagnés

18% (12/66)

44% (32/73)

Gagnants

16

34

Gagnants de retour

2

2

Erreurs non forcées

19

20

Renvoyer les erreurs non forcées

0

3

Total de points gagnés

52

87

Service le plus rapide

202 mph

203 mph

1ère portion moyenne

188 mph

185 mph

Moyenne de 2e service

159 mph

153 mph

Points forts

Entretien de On Court

Conférence de presse

Réflexions sur le match

Je suis très heureux. C’est agréable d’être de retour ici en Australie. Désolé, j’ai raté la Coupe ATP, ça avait l’air amusant à la télé. Stevie a dit que vous aviez l’air rouillé au premier tour. J’étais comme ha non, pas vraiment, je me sentais vraiment bien. Ce fut un très bon premier tour pour moi. Je me suis entraîné très dur pendant l’intersaison, j’avais évidemment besoin de vacances aussi, j’ai fait un peu de tournée en Amérique du Sud à la fin de la saison, ce qui était tellement amusant, des gens incroyables là-bas, une foule et une atmosphère formidables. Ensuite, j’avais besoin de repos et je me suis entraîné très dur comme je le fais toujours, heureux de ne pas avoir de revers, presque comme chaque intersaison, je n’ai jamais de revers, ce qui vous prépare très bien pour la saison, peu importe comment ça se passe ici, vous savez que vous avez ce bloc en vous et je suis heureux d’avoir bien joué, je me sentais bien à l’entraînement, donc je suis heureux que cela se soit également montré sur le terrain. Federer dans son interview sur le terrain avec Jim Courier.

Un premier tour parfait pour la performance ici de Roger car il est sorti rapidement des portes et n’a jamais regardé en arrière, rompant tôt dans chacun des trois sets et pouvant ensuite parcourir ses matchs de service pour maintenir l’avantage.

La dernière chose dont il avait besoin était de se battre dans un chien lors de son premier match de compétition depuis novembre, donc le match s’est avéré idéal. Ces premières pauses lui ont permis de jouer sans pression et de trouver ses pieds sur la nouvelle surface GreenSet.

Comme je l’ai dit dans mon aperçu du tirage au sort, Johnson est un joueur typique de la vieille école avec un gros coup droit mais un revers inefficace et comme la plupart des gars, il a eu du mal à faire face au début de la balle de Federer en frappant et en étouffant le tennis qui lui a donné zéro temps par rapport à la ligne de base.

Stats sage, c’est une bonne lecture pour Roger avec 34 vainqueurs à seulement 20 erreurs directes et étant donné qu’il n’a perdu que 12 points au service, il semblait que Johnson était toujours celui qui devait servir.

