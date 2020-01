Federer Cruises passe Krajinovic au troisième tour de l’Open d’Australie

Roger Federer a atteint le troisième tour à Melbourne, dépassant Filip Krajinovic 6-1, 6-4, 6-1 et enregistrant ainsi sa 99e victoire lors de l’Open d’Australie.

Le Suisse était en pleine forme dès le départ, prenant du temps à un adversaire qui a passé trois heures sur le terrain hier après que la pluie ait reporté le jeu lundi.

Federer n’a toujours jamais perdu un deuxième tour à Melbourne Park, et après avoir remporté le premier set en seulement 21 minutes, il était bien parti pour son vingt et unième match nul consécutif au troisième tour, tirant 42 vainqueurs sur 19 erreurs directes et cassant servir sept fois au cours de la rencontre de 1 heure et 32 ​​minutes.

Au cours des trente-deux derniers matchs, Federer affrontera John Millman après que le Queenslander eut battu Hubert Hurkacz en forme en deux sets sur Melbourne Arena.

Récapitulatif de correspondance rapide

Krajinovic a remporté le tirage au sort et a choisi de recevoir. Federer a lancé les choses avec une solide prise à quinze pour mener 1-0.

Deux superbes revers sur la ligne ont aidé Roger à créer 0-40 dans le deuxième match, et bien que le Serbe ait sauvé le premier avec un as et le second avec une volée habile, il a longtemps mis le troisième pour abandonner le service.

À trente en tout dans le troisième match, Krajinovic a défié un deuxième service qui a rattrapé la ligne de quelques millimètres. Point Federer et lui ont tenu 3-0.

Avec seulement quinze minutes sur le clic, Krajinovic s’est rapidement retrouvé en retrait 4-0, luttant pour faire face à la frappe précoce de Federer pour laisser tomber le service du diable.

Une attente de service à trente a permis à Roger de s’incliner 5-0 avant que Krajinovic ne freine la marée et évite le bagel avec une prise à aimer.

Cependant, le set était bientôt Federer, tenant à aimer de prendre 6-1 en seulement 21 minutes.

En set deux et Krajinovic s’est retrouvé en baisse de 0-30 avant de lancer quelques services et volées pour mélanger et gagner les deux points suivants. Il n’y aurait pas de relâche de Roger alors qu’il a tiré deux gros coups droits pour casser le service pour 1-0.

Une prise à quinze a consolidé la pause pour 2-0 avant que Krajinovic ne tire sur une prise d’amour pour rester quelque peu en contact.

Un service plus intelligent a gardé l’avantage pour 3-1, et dans le cinquième match, Roger est venu avec une passe de coup droit extensible ridicule pour établir deux autres points d’arrêt. Le Serbe les a sauvés tous les deux pour tenir 2-3.

Au cours du sixième match, Krajinovic a connu son premier succès au retour, ratant de peu une fenêtre de 0 à 30, mais sans un cordon de filet jaune du Suisse.

Malgré cela, il a toujours façonné un point d’arrêt que Federer a bien fait de sauver avec un bon jeu de jambes après un retour dans ses pieds. Deux services solides ont permis à Federer de l’emporter 4-2.

Un tir de goutte douce qui a laissé Krajinovic collé à la cour a donné à Roger 15-30 dans le septième match, mais Krajinovic a riposté avec un revers élégant sur la ligne avant de tenir 3-4.

Cette prise a gardé le Serbe dans le set, et il en a profité pleinement, frappant doucement le ballon de la ligne de fond et profitant de quelques Federrors pour casser pour 4-4.

Malheureusement pour Krajinovic, son travail acharné a été rapidement annulé, manquant un smash sur une balle haute malgré le fait qu’elle rebondisse pour 0-30, puis une simple volée de revers qui avait auparavant semblé solide comme un roc sur le point d’arrêt.

Roger l’a servi à quinze, aidé par deux as pour prendre le set 6-4 en 39 minutes.

Ayant brisé une raquette après avoir perdu le service à la fin du deuxième set, les malheurs de Krajinovic ont été aggravés lorsqu’il a frappé sa première double faute du match sur un point d’arrêt dans le premier match du troisième set.

Une prise d’amour a consolidé la pause de Federer pour 2-0 avant que le Suisse ne marque un autre point d’arrêt. Krajinovic l’a sauvé, échappant finalement au jeu multi-dieux et appelant le Docteur lors du basculement avec ce qui semblait être un problème de bras.

Le temps mort médical n’a pas affecté le rythme de Roger alors que Federer a tenu à mener 3-1 et a pris une pause pour mener 4-1.

Une mise en attente de quinze a mis Roger à un match à 5-1, et quelques minutes plus tard, le Suisse était au troisième tour, arrachant un vainqueur du coup droit à 30-40 pour l’emporter 6-1.

Statistiques du match

Aus Open 2R 2020

Filip Krajinovic

Roger Federer

As

4

14

Double défauts

2

0

1er service dans

74% (57/77)

69% (47/68)

Gagnez le 1er service

58% (33/57)

77% (36/47)

Gagnez le 2e service

20% (4/20)

62% (13/21)

Points de rupture gagnés

33% (1/3)

50% (7/14)

Points nets gagnés

54% (14/26)

83 (15/18)

Réception de points gagnés

28% (19/68)

49% (38/77)

Gagnants

22

42

Gagnants de retour

2

0

Erreurs non forcées

24

14

Renvoyer les erreurs non forcées

0

0

Total de points gagnés

56

89

Service le plus rapide

197 km / h

201 km / h

1ère portion moyenne

184 km / h

183 km / h

Moyenne de 2e service

151 km / h

158 km / h

Points forts

Entretien de On Court

Conférence de presse

Réflexions sur le match

Je suis très heureux, c’est un excellent début de saison jusqu’à présent, je me sens vraiment détendu sur le court. Vous vous entraînez dur et espérez que cela rapporte et pas que ce soit pour rien cette semaine, donc je suis content de continuer. Dans l’attente du prochain tour et j’espère un autre bon match.

À 0-40, 5-1, je pensais que ce n’était pas juste à 100% qu’il ait joué trois heures et demie hier et moi zéro, mais la pluie m’a aidé, alors vous devez prendre la victoire quand ils tombent de cette façon. Je me sens un peu désolé mais vous devez en profiter.

Il avait un pourcentage de premier service très élevé, c’était très élevé de sa part de n’obtenir qu’une poignée de deuxièmes services et ce n’était pas juste comme s’il les donnait. Aujourd’hui, les gars ont un pouvoir plus facile, ils font plus de premiers services que jamais . À l’époque, 60% était bien quand je montais, 55% était la norme, maintenant tout le monde sert 65, 70, 75% parfois encore plus, donc c’est assez fou. Mais les surfaces sont plus lentes, j’ai donc pu remettre le ballon dans le rallye et le comprendre à partir de là, vous devez donc les gagner différemment de nos jours. Federer s’adresse à John McEnroe sur le terrain après sa victoire sur Krajinovic

Une autre victoire clinique ici de Roger et son jeu clique bien dans tous les domaines. Servir bien quand il en a besoin, le coup droit semblant solide sur la piste et quand il est dans cette rainure, il y a très peu ou pas de joueurs qui peuvent égaler sa perspicacité sur un court de tennis.

S’il ne fait aucun doute que Krajnovic se sentira blasé après trois heures sur le terrain hier, il a tout de même produit un niveau de tennis élevé, mais pas suffisamment pour déranger Federer qui est un maître dans le jeu avec une avance.

Le seul vrai problème a été la perte de service dans le deuxième set, mais Federer a rapidement rétabli l’ordre et ne perdre que 19 points sur trois sets est solide. Quant aux autres statistiques, tout va bien du côté de Federer, en particulier ces 42 gagnants et 49% des points gagnés.

Comme l’a souligné McEnroe sur le terrain, il était surprenant de voir Krajinovic servir à 90% mais toujours perdre un set 6-1 cependant si vous regardez sa carte de localisation de service, alors qu’il les fait à bonne vitesse, ils ne sont pas aussi serrés aux lignes comme Federer, ce qui donne au retourneur un peu plus de temps pour le remettre en jeu.

Étant donné que Roger a pu faire autant de retours, il a pu façonner les rallyes comme il le voulait tactiquement et manœuvrer son adversaire avec des points bien construits et c’est pourquoi il a cassé sept fois. Beau travail 🙂

Prédictions contre Millman

John est un gars formidable, j’ai beaucoup pratiqué avec lui, j’ai failli m’évanouir quand je l’ai joué à New York, il faisait si chaud Il n’y avait aucun problème, il est du Queensland c’est normal. Je l’ai joué deux autres fois, une fois à Brisbane, j’ai presque perdu celui-là aussi et une fois à Halle. C’est un super bon gars, un adversaire incroyablement dur, il n’y a pas beaucoup de gars plus en forme que lui là-bas, et ce sont les gars que je respecte le plus parce qu’ils tirent le meilleur parti du jeu. J’espère que ça va être un super match avec de grands rallyes et j’espère que vous apprécierez. Federer sur son prochain match avec Millman

Ensuite, John Millman a battu Hubert Hurkacz en deux sets plus tôt dans la journée sur Melbourne Arena.

Hurkacz avait été hautement présenté comme une peau de banane potentielle pour Federer compte tenu de son solide début de saison à l’ATP Cup et à Auckland. Pourtant, vous ne pouvez jamais compter Millman, qui est un compétiteur hardcore australien typique et solide comme le roc de la ligne de base.

Federer le sait très bien, après avoir perdu contre Millman à l’US Open en 2018 et avoir couru près de Brisbane quelques années plus tôt, il sera donc parfaitement conscient de ce à quoi s’attendre vendredi.

Jusqu’à présent, Roger a pu traverser un Steve Johnson assez limité, puis un Filip Krajinovic fatigué, donc Millman sera l’adversaire le plus coriace de la semaine jusqu’à présent.

C’est ainsi que c’est censé être et en fonction du niveau de la Fed jusqu’à présent, je m’attends à ce qu’il passe. Il devra jouer une balle de plus contre un adversaire qui ne sait jamais mourir, mais étant donné qu’il aime les conditions et semble être fort physiquement, il devrait être capable de déjouer Millman avec son jeu tout terrain.

Qu’avez-vous pensé de la victoire contre Krajinovic? Prédictions contre Millman? Faites-moi savoir dans les commentaires.