Federer décide de sa date de retrait

À 38 ans, una des questions les plus récurrentes écrasées lors d’une conférence de presse et d’entretiens avec Roger Federer C’est celle de votre date de retrait. Le joueur de tennis suisse, numéro 3 mondial, s’est de nouveau exprimé aujourd’hui en prélude à son match de charité contre Rafa Nadal au Cap (Afrique du Sud).

07/02/2020 à 12:54

CET

Sport.es

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, a exprimé son intention de continuer sur le circuit et a déclaré qu’il n’avait pas de date prévue. ”Il n’y a aucune nouvelle concernant ma retraite ni aucun plan pour arrêter de jouer. Ma famille profite de bonnes salutations, ma femme se sent bien dans cette vie et je me sens très bien ”, a déclaré le Suisse.

«Je me sens heureux de jouer. Pour l’instant, je n’ai aucune intention de prendre ma retraite ou de planifier quelque chose comme ça.», a déclaré le joueur de tennis bâlois lors d’une conférence de presse, dans des déclarations recueillies par le site spécialisé dans le tennis Point Break.

.