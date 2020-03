Federer def. Nadal, Indian Wells 2017

Après s’être affrontés une seule fois au cours d’une période de trois ans entre l’Open d’Australie 2014 et l’édition 2017 de ce tournoi, Roger Federer et Rafael Nadal sont tous deux entrés dans la nouvelle saison avec d’énormes points d’interrogation sous la tête. Tous deux viennent de connaître leurs pires années depuis bien plus d’une décennie et ont été constamment contraints de commencer à prendre leur retraite. Seededed 17e à l’Open d’Australie et jouant son premier événement officiel après avoir subi une intervention chirurgicale au genou, la campagne de Federer lors de cet événement peut se résumer en un mot – erratique. Mais le joueur de 35 ans de l’époque a fait l’impensable et a réussi cinq matches contre Kei Nishikori et Stan Wawrinka pour se rendre à une autre finale du Grand Chelem de sa carrière remplie de trophées.

Le parcours de Nadal était également rempli d’adversaires délicats et l’Espagnol a dû parcourir deux fois la distance, d’abord contre un Alexander Zverev prometteur, puis contre Grigor Dimitrov qui jouait peut-être le meilleur tennis de sa carrière. Le reste était de l’histoire car Federer a fait preuve d’un courage incroyable pour revenir d’une panne dans le cinquième set et a fustigé huit gagnants dans le set final de l’aile qui lui a causé tant de problèmes dans le passé contre Nadal, son revers.

Plus d’un mois plus tard, les deux n’étaient toujours pas classés assez haut pour obtenir les meilleurs classements. Par conséquent, la chance du tirage au sort a vu une autre interprétation de la plus grande rivalité de l’histoire du sport se produire dès le quatrième tour à Indian Wells. Malgré la victoire de Federer sur le plan de la confiance à l’Open d’Australie, il a été considéré comme un léger outsider par les bookmakers. Le match de Nadal s’est avéré très difficile pour lui historiquement et le court plus lent d’Indian Wells n’était pas censé lui convenir ainsi que les conditions Down Under.

Les attentes étaient élevées pour celui-ci et beaucoup s’attendaient à un autre classique éprouvant pour les nerfs. Mais ce n’était pas censé l’être.

Le «néo-revers»

Communément attribué à l’influence d’Ivan Ljubicic, le revers de Federer a été l’aspect brillant dès le départ. Le Suisse ne voulait pas se laisser entraîner dans des rassemblements contre le coup droit croisé de Nadal et au lieu de trancher défensivement, il a utilisé une tactique différente. En ajustant sa position sur le terrain et en neutralisant la rotation en entrant dans le ballon, il a pu trouver la bonne quantité de puissance sur l’aile du revers pour que l’attaque ne soit plus une tactique éligible.

Le retour du revers de Federer a été la clé d’une interruption de service dans la première partie du match. Les Suisses ont opté pour un plan très agressif de retour à l’intérieur de la ligne de base et d’essayer de bloquer la plupart des retours et pour la deuxième rencontre consécutive avec Nadal, le risque a payé.

En effaçant le seul point de rupture du match de Nadal dans le deuxième match avec un bon service sur le T, Federer ne faisait que survoler le court. Le jeu de jambes était encore plus explosif que d’habitude et les Suisses ont continué à écraser les vainqueurs de toutes les positions sur le terrain. C’était peut-être aussi le meilleur que son coup droit ait regardé depuis qu’il a changé sa raquette pour un cadre plus grand.

Une autre pause a rapidement suivi alors que Federer a trouvé un angle fantastique sur son retour de bloc de revers et a utilisé toute la puissance du service de Nadal pour le déchirer sur toute la ligne. La tactique habituelle de l’Espagnol de servir le revers de la Suisse à des moments charnières était cette fois inutile. C’était un match entièrement différent de celui auquel Nadal était habitué dans cette rivalité.

La multitude de vainqueurs a continué dans le set 2 alors que Federer courait rapidement vers la ligne d’arrivée. Convertir une pause avec un coup droit brillant à l’envers a laissé le Suisse mener 5-3 avec Nadal pour servir. À juste titre, c’était encore un autre brillant retour en bloc qui a clos l’affaire de 68 minutes.

Les conséquences

Les deux légendes ont continué à dominer le jeu pendant les trois années suivantes, rejointes par Novak Djokovic. Federer était presque intouchable pour le reste de 2017, obtenant de gros titres lors des deux événements Sunshine Double, à Shanghai, et ajoutant une huitième couronne de Wimbledon à son curriculum vitae. Nadal a été tout aussi dominant sur la saison sur terre battue que lors de son apogée et associé à une superbe course au titre à l’US Open, ce qui lui a permis de terminer l’année en tant que n ° 1 mondial.

Le duo s’est rencontré quatre fois depuis cette occasion et Nadal n’a toujours pas trouvé de moyen de battre son rival sur terre battue. Federer a remporté ses quatre rencontres de 2017 et a ensuite ajouté à cela avec une victoire en demi-finale à Wimbledon 2019. Il a noué la tête à tête avec Nadal à 9-9 avec ce match et le mène maintenant 11-9.