Federer démarre sans problème à Melbourne

Le deuxième tour de Open d’Australie mettra en vedette Roger Federer. Dans un match qui devait être joué à l’intérieur lors des matchs de cinéma, le Suisse n’a pas donné un plus grand choix à un Steve Johnson qui a toujours rencontré beaucoup de difficultés pour maintenir la variété des ressources offensives lorsque le Suisse cherche des matchs rapides et manque de rythme. le fond. Le numéro 3 mondial a doublé son adversaire en deux heures de jeu, avec un score de 6-3 6-2 et 6-2.

Tendant à beaucoup se tromper lorsqu’il est attaqué en prévision des coups, Johnson était en remorque dès le premier instant, avec une pause contre sa première chance au service. Il n’avait pas beaucoup de place pour sortir du scénario devant un Roger en attendant de clore les pièces le plus tôt possible, et c’est là, au croisement des mains et non des jambes où la différence est encore plus grande. La défense de l’Américain a souffert de la résistance, et a cédé la place à la domination et à la clarté aux Suisses, qui ont vu la rencontre dès les premières mesures, qui a priori apparaissent comme les plus oxydées.

Federer n’a pas fait face à des balles de casse

Une fois l’avantage atteint, Federer a pris le pouls de l’affrontement, connaissant très bien les faiblesses de son rival, réticent à défendre les changements de rythme et de direction, arrivant tard dans les ouvertures suisses, laissant toujours la piste très sans surveillance et incapable de mettre le ballon sur la piste. trois ou quatre fois de suite. Federer a également commencé à trouver de la sensation avec son premier service pour ajouter des services directs d’un match à l’autre et également relier quelques revers et des vestiges gagnants qui ont pimenté sa confiance sans choc majeur.

Les chiffres n’ont pas trompé, mettant Roger sur la table 78% des premiers services, nous sommes plus que positifs en performance, 82% des points au premier service, et pas une seule balle qui se casse. De plus, il a enchaîné près de 40 tirs gagnants et seulement 18 «non forcés», ce qui témoigne de la facilité avec laquelle il a dû passer à l’attaque et vous n’avez pas été surpris par le contrecoup de son rival. Le Suisse affrontera désormais le vainqueur du duel entre le ranch Quentin Halys et le serbe Filip Krajinovic.

