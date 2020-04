Federer, Djokovic et une statistique curieuse

C’est relativement facile étiqueter un joueur de tennis. Pigeonhole lui à travers un coup d’œil rapide ou une analyse, peut-être, quelque chose de superficiel dans son jeu. De là, des termes récemment inventés sont nés, tels que paraboles, ballbasher et bien d’autres qui se réfèrent à un jeu totalement unidimensionnel. C’est quelque chose qui se produit même dans les échelons supérieurs de notre tennis.

Qui n’a jamais entendu parler de Nadal ou Djokovic comme passboats et Roger Federer comme servebot? Malheureusement, ce sont des termes qui sont restés dans le langage du tennis au cours des dernières années. Cependant, il suffit parfois de revoir les statistiques pour se rendre compte que les schémas, les schémas et la manière de jouer au tennis parmi les plus grands de la raquette sont plus similaires qu’il n’y paraît.

Parce qu’après tout, s’ils ont tant gagné au fil des saisons, c’est parce qu’ils sont joueurs incroyablement complet. Avec ses avantages et ses inconvénients, ses limites relatives et ses plus grandes forces, mais capable de laisser une marque sur tous les aspects du jeu. Dans ce cas, l’analyse des chiffres des trois dernières années chez Djokovic et Federer nous donne une idée de la petite et fine des marges entre eux.

De Federer, nous avons l’idée qu’il est un joueur de tennis qui termine ses points sur la voie rapide. S’appuyant sur son énorme service, lorsque l’échange s’allonge, le Suisse commence à souffrir. De Djokovic, parfois, on pourrait penser qu’il joue au tennis défensif, épuise le rival et cherche les virages de la piste avec la plus grande maturation du point. Et en réalité, le schéma de base des deux est assimilé à ces paramètres, mais une fois sur la piste, ils montrent que ils peuvent adapter n’importe quelle circonstance du jeu. Un article de l’ATP a révélé des statistiques qui le montrent.

Si nous allons aux points résolus entre 0 et 4 résultatsOn s’attendrait à voir Federer devant Djokovic. Les forces et les faiblesses des deux dictent cela, non? Cependant, en faisant attention aux chiffres, nous voyons que les distances qui séparent ces deux génies sont minimes. Roger a gagné 53,75% des points (entre 2018 et 2020) qu’il a joué selon ces paramètres. Serbe? 53,54% dont leur correspond. Je veux dire, nous parlons d’une différence de seulement 0,21%, pratiquement inexistant. Cela témoigne également de l’amélioration du service de Novak ces derniers temps, avec une confiance croissante et, comme nous l’avons vu lors du dernier Open d’Australie, une plus grande force par rapport aux années précédentes.

Maintenant, que se passe-t-il lorsque le rallye s’allonge? Nous devrions faire face à un domaine exultant de la Serbie, non? Il s’avère que l’avantage de Novak sur Federer n’est que … 0,10%. Comme ils l’entendent. Lorsque vous prenez les échanges comme échantillon 9 coups ou plus, Novak prévaut dans le 54,63% de ces rallyes, par 54,53% des Suisses. Cela parle clairement de la capacité de Federer, parfois sous-évaluée, à se sacrifier, en plus d’être peut-être une indication que Djokovic commence à se recycler de plus en plus en tant que joueur de tennis et ne gagne pas à cause d’une pure affaire physique …

Et c’est que, si vous regardez le rallie entre 5 et 8 coups sûrs, Djokovic commence à obtenir un léger avantage sur Federer de 2,24%. Ce n’est toujours pas une exagération, mais cela donne bonne foi à la gamme de coups dans laquelle le Serbe est le plus à l’aise. Novak gagner un 55,51% de ces points tout en Roger se tient avec le 53,27% des rassemblements. Ce qui est curieux, c’est de jeter un œil au leader de la catégorie: ni plus ni moins que Raphael Nadal, qui établit également une plus grande distance en s’imposant au 59,71% d’échanges dans cette catégorie.

En fin de compte, parfois les chiffres montrent que nos perceptions changent avec le temps. Personne mieux que les ténors du circuit pour redécouvrir leurs propres facettes et nous faire voir que leurs jeux sont absolument tout-terrain, qu’ils s’adaptent à tout. Toujours, bien sûr, au-dessus de 50%; après tout, le chemin peut prendre différents chemins, mais toujours sur la voie du succès.

.