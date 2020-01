Federer enregistre sept points de match pour faire miraculeusement des demi-finales à Melbourne

Roger Federer en est à sa quinzième demi-finale de l’Open d’Australie après un miraculeux 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 sur Tennys Sandgren qui a vu le sextuple champion sauver sept matchs points.

Le Suisse a maintenant disputé quarante-six fois les quatre dernières étapes d’un Grand Chelem et a sans doute réussi sa plus grande évasion à ce jour, surmontant une blessure à la jambe et une défaite au visage lors de la quatrième pause pour finalement progresser en 3 heures et 31 minutes. .

Plus impressionnant peut-être, Federer n’a toujours jamais pris sa retraite une fois qu’il a été amené au tribunal en 1512 matches. Prouver que si vous restez là-bas, même si les perspectives sont sombres, des choses étranges peuvent se produire et se produisent. C’est pourquoi Roger se rendra à nouveau au tribunal jeudi pour une confrontation en demi-finale contre Novak Djokovic ou Milos Raonic.

Récapitulatif de correspondance rapide

Federer a remporté le tirage au sort et a choisi de servir. Le Suisse a débuté avec une cale mais a dû enregistrer un point d’arrêt pour passer à travers un match nul pour 1-0.

Sandgren s’est ensuite retrouvé sous pression à 15-40 dans son premier match, mais a joué solidement au niveau.

Roger ayant le dessus sur la ligne de fond, quelques incursions au filet lisses l’ont vu tenir confortablement pendant 2-1 avant de marquer 0-40 au retour.

L’Américain a sauvé les trois points de rupture avec une rafale de gros premiers services et a tenu grâce à une brillante passe Federer-esque.

Malgré cinq occasions manquées, Roger a continué de rouler sur le service avec une retenue à quinze pour 3-2.

Il est apparu que Sandgren avait lui aussi trouvé un bon rythme grâce à deux as pour 30-0, mais une double faute coûteuse à 30-30 a donné à Roger une autre chance de pause qu’il a convertie lorsqu’un revers de Sandgren a duré longtemps.

Federer a consolidé la pause pour 5-2 avant que Sandgren ne tienne pour forcer le sextuple champion à le servir.

Roger obligé avec une prise de routine de prendre le set 6-2, et il avait décroché 71% des premiers services pour le prendre en trente-cinq minutes.

En set deux et après avoir tenu de deux côtés, Sandgren a profité d’un jeu de service Federer bâclé pour briser 2-0. L’Américain s’est consolidé à quinze pour prendre une avance de 3-0.

Roger s’est retrouvé au tableau lors du quatrième match, mais Sandgren a réussi à maintenir son avance avec un service fiable pour 4-1.

Ce modèle s’est répété alors que le service plus impressionnant de Sandgren l’a mis à l’écart du niveau à 5-2.

Le tableau de bord était bientôt un set chacun alors que Sandgren se cassait à nouveau pour prendre le set 6-2. Federer avait réussi 15 fautes directes et permis à l’Américain de gagner en confiance.

Dans le troisième et Sandgren a repris là où il s’était arrêté dans le deuxième set, tenant pour 1-0 et cassant immédiatement pour 2-0.

Federer avait besoin d’une réponse immédiate, et après avoir remporté un rallye de 28 tirs pour monter 0-40, cela semblait imminent.

Cependant, après que Federer a reçu un avertissement pour avoir juré après avoir jeté un revers dans le filet à 15-40, Sandgren a produit un excellent revers pour faire le diable. Une réponse impressionnante après un retard a brisé son rythme car Federer a contesté l’avertissement d’obscénité audible. L’Américain a été suspendu 3-0.

Lors du changement, Federer a appelé le physio et a reçu un temps mort médical hors cour. À la reprise, il a arrêté la pourriture pour tenir 1-3.

Avec des vitesses de service de Federer en baisse de 15 km / h à partir des sets un et deux, il a continué à lutter au service, et bien qu’il ait tenu pour 2-4, Sandgren n’a pas perdu son sang-froid en se cassant à nouveau pour prendre le set 6-2.

En set quatre et la paire a échangé les prises d’ouverture pour 1-1, mais Federer ayant du mal à bien se déplacer à sa droite, Sandgren a pu passer à travers ses matchs de service pour forger une avance de 4-3.

L’Américain ne l’a pas fait à sa guise, alors que Roger a bien mélangé son jeu au service, refusant de simplement jeter l’éponge alors que sa vitesse de service s’améliorait lentement, ce qui, je suppose, provenait d’un regain d’adrénaline ou de la prise de médicaments contre la douleur. .

À 5-4, Sandgren a créé sa première balle de match mais est devenu un peu serré, ne réussissant pas à se convertir et trois autres qui ont suivi alors que Federer a échappé au match pour conserver 5-5.

Avec Sandgren faisant l’erreur de penser déjà qu’il était en demi-finale, il a rapidement dû se regrouper avec une défaite de 30-40 lors du onzième match. Federer avait un jeu sur la passe à briser, mais Sandgren récupéré pour conserver 6-5.

Le Suisse a ensuite tenu à forcer un bris d’égalité qui, il y a à peine une demi-heure, semblait très peu probable. Dans le breaker et les deux joueurs ont pris soin de leurs points de service d’ouverture alors que le score passait à 3-3.

Au changement de bout, une fille du ballon a heurté la jambe de Sandgren, ce qui aurait pu le perturber, mais il a décroché trois points d’affilée pour détenir trois autres balles de match à 6-3.

Comme Sandgren le savait déjà, Federer n’allait pas descendre sans se battre, et le Suisse lui a demandé de trouver la marchandise en remportant un rallye patient et en refusant de rater pour 4-6. Roger a sauvé le prochain au service pendant 5-6 et a ensuite montré quelques compétences supplémentaires pour atteindre le niveau à 6-6.

Sandgren a ensuite soulevé sa septième balle de match mais n’a pas pu se convertir au retour, choisissant de jouer dans le revers de Federer lorsque le Suisse avait du mal à passer à son coup droit.

Federer a tenu 8-7, et bien que Sandgren ait tiré un as pour sauver le point de set, il a laissé tomber le suivant et Federer n’a eu besoin d’aucune deuxième invitation pour forcer un cinquième set.

Dans le cinquième et Federer jouissait beaucoup d’un second souffle, avec son service de retour à une certaine normalité, il a tenu son match d’ouverture confortablement pour 1-0.

Sans doute confus quant à la raison pour laquelle il n’était pas déjà dans les vestiaires, Sandgren s’est soudain retrouvé au point de rupture après avoir détenu un point de jeu. Encore une fois, l’Américain a montré un bon sang-froid pour le sauver et le deuxième qui a suivi au niveau à 1-1.

Cependant, le double quart de finaliste à Melbourne n’a pas eu de succès au retour et dans le match six, il a laissé tomber le service lorsque Federer, qui se déplace maintenant librement, a sauté un revers pour renvoyer un vainqueur en coup droit intérieur pour 4-2. .

Federer a ensuite consolidé la pause pour 5-2, et bien que Sandgren ait tenu pour 3-5, il n’a pas pu faire dérailler l’express de la Fed alors qu’il l’a servi 6-3.

Statistiques du match

Aus Open QF 2020

Tennys Sandgren

Roger Federer

As

27

5

Double défauts

5

3

1er service dans

65% (97/150)

61% (112/171)

Gagnez le 1er service

79% (77/97)

71% (80/112)

Gagnez le 2e service

45% (24/53)

53% (31/59)

Points d’arrêt gagnés

29% (4/14)

15% (2/13)

Points nets gagnés

72% (23/32)

67% (47/70)

Réception de points gagnés

33% (57/171)

29% (44/160)

Gagnants

73

44

Gagnants de retour

sept

1

Erreurs non forcées

53

56

Renvoyer les erreurs non forcées

6

2

Total de points gagnés

161

160

Service le plus rapide

212 km / h

198 km / h

1ère portion moyenne

190 km / h

180 km / h

Moyenne de 2e service

152 km / h

152 km / h

Points forts

Entretien de On Court

Conférence de presse Federer

Bientôt disponible.

Conférence de presse Sandgren

Une défaite difficile pour Sandgren mais j’aime son jeu et ce qu’il apporte au court. Composé tout au long et comme l’a dit Federer, ce gars sera classé plus haut.

Réflexions sur le match

Il faut parfois avoir de la chance. J’espérais juste qu’il n’allait peut-être pas écraser un vainqueur, s’il manque une ou deux balles de match, qui sait ce qui va se passer? Je pense que j’ai eu une chance incroyable aujourd’hui. Au fil du match, j’ai commencé à me sentir mieux et j’ai juste essayé de jouer. Je crois dans les miracles. Il pourrait y avoir de la pluie. Laissez-le me finir avec style, et il ne l’a pas fait. Je suis toujours là et évidemment très heureux. Federer s’adresse à Jim Courier sur le court

Un autre match dramatique qui est difficile à analyser. Roger ne gagnera pas beaucoup de matchs où son adversaire gagne plus de points, touche 27 as à ses 5, ne fait que chuter deux fois, rompt quatre fois, gagne plus de points de réception et tire 73 vainqueurs sur ses 44, mais c’est ce qui s’est passé.

Si Roger a eu la chance d’échapper à John Millman la semaine dernière, tout ce que vous pouvez dire à propos de ce match est qu’il s’agissait de dix pour cent de chance, vingt pour cent de compétence, quinze pour cent de puissance de volonté concentrée. Cinq pour cent de plaisir, cinquante pour cent de douleur. Et une raison à cent pour cent de se souvenir du nom 😀.

Le premier set s’est déroulé à peu près comme je m’y attendais, Roger semblant plus fort par rapport à la ligne de base et Sandgren ne faisant pas grande impression au service. Cependant, alors que l’Américain a commencé à frapper ses taches, la livraison de Federer a pris fin, et il avait l’air mort et enterré à partir du deuxième set.

Le service de Federer était en baisse de 15 km / h en vitesse par rapport au premier set et demi, et à la place, il a dû compter sur les compétences manuelles pour gagner des points plutôt que sur le jeu de jambes. Mais il a refusé de se coucher, a bien joué quand son dos était au ballon dans ce bris d’égalité au quatrième set, et quand la ligne d’arrivée était en vue, son niveau a augmenté.

Sandgren, d’autre part, n’a pas réussi à trouver le bon jeu sur ces points massifs et part les mains vides. Tout comme Federer à Wimbledon l’année dernière, je ne pense pas qu’il ait commis d’énormes erreurs sur aucune des chances de balle de match, mais pour une raison ou une autre, les jetons n’ont pas échoué.

Avec le recul, je pense qu’il a dû être plus impitoyable en général dans ce quatrième et cinquième set et a fait un effort conscient pour amener Roger à bouger davantage sur son coup droit où il se débattait. Au lieu de cela, il a joué un peu en toute sécurité en pensant que le résultat était probablement une formalité et en a payé le prix.

Quant à Roger, que pouvez-vous dire, j’ai dit dans un post précédent, Fed est l’un des gars les plus perspicaces du monde, et il a rapidement compris ce qu’il pouvait et ne pouvait pas faire en termes de mouvement à partir de la ligne de base. Choisir de mélanger, de servir et de reprendre la volée et de faire tout ce qu’il pouvait pour ne pas remettre le match à Sandgren sur un plateau d’argent.

Cela a fonctionné, et quand il a commencé à se sentir mieux grâce à l’adrénaline ou aux analgésiques, il a servi le tiroir du haut dans ce cinquième set. Allez!

Prédictions vs Djokovic / Raonic

Bientôt disponible.