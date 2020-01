Federer est apparu avec un bandage sur la cuisse droite

L’attente est terminée. Roger Federer Il est apparu à Melbourne Park avec son équipe et l’a fait avec la cuisse droite bandée. Toutes les informations des minutes précédentes lui ont permis de jouer son match contre Novak Djokovic bien qu’il faudra voir dans quelles conditions il le fait puisque dans la journée d’hier il n’a pas pu s’entraîner et n’a rien transcendé sur l’état physique du joueur de tennis suisse. Au fur et à mesure que le jeu progresse, nous pouvons mieux savoir si cette blessure à l’aine l’empêche de performer à son meilleur niveau.

