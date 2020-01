Federer est déjà le joueur qui a joué plus de cinquièmes sets à l’ère ouverte

Roger Federer Il continue d’inscrire son nom avec des lettres d’or dans l’histoire du tennis mondial et de devenir le leader de toutes sortes de statistiques. A 38 ans, le Suisse a pu sortir d’un match de plus de 4 heures résolu dans un cinquième set angoissé. C’est le 46e match de la carrière de Roger qui a atteint ce cinquième tour décisif, devenant ainsi le Joueur Open Era (depuis 1968) qui a joué le cinquième plus grand nombre de manches, 46 au total. Dépassé Lleyton Hewitt, avec lequel il était attaché jusqu’à ce match.

– Roger Federer —- devient le joueur de tennis avec le plus grand nombre de matches du Grand Chelem ayant atteint le cinquième set (1968-2020):

46 —- Roger Federer

45 —- Lleyton Hewitt

45 —- Fernando Verdasco

41 —- Andre Agassi

41 —- Stan Wawrinka pic.twitter.com/cnDhXCZzTN

– MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) 24 janvier 2020

.