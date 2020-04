Federer est-il toujours le bouc?

Pour de nombreux fans de tennis, Roger Federer est incontestablement le plus grand de tous les temps. Avec un record absolu de 20 titres du Grand Chelem, six victoires aux finales ATP, ainsi que le plus long règne en tant que n ° 1 mondial, ses réalisations parlent d’elles-mêmes. Mais ces dernières années, la prétention de Federer à être le plus grand de tous les temps a été attaquée avec détermination par ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui se sont rapprochés petit à petit du grand Suisse.

En effet, il semble qu’il y ait peu de choses entre les trois hommes maintenant, avec Nadal juste un titre majeur derrière Federer dans le décompte et Djokovic peut-être prêt à dépasser ses 310 semaines en tant que n ° 1 mondial lorsque le tennis reviendra après la pandémie. Pete Sampras, vainqueur de 14 tournois du Grand Chelem, ne doit pas non plus être oublié. Mais qu’en est-il du bien-fondé du cas de Federer? Sa position est-elle toujours inattaquable ou les violations ont-elles été prises d’assaut? Essentiellement: quelles sont les réalisations uniques de Federer qui le distinguent de ses pairs?

Federer a le plus long règne en tant que # 1

Personne n’a tenu le classement n ° 1 depuis plus longtemps que Federer. En fait, non seulement le Suisse a passé plus de temps classé parmi les meilleurs au monde, avec ses rivaux les plus proches Sampras et Djokovic * respectivement 24 et 28 semaines derrière, il a également occupé la première place pendant plus de semaines consécutives que les autres. Entre le 2 février 2004, lorsqu’il a déplacé Andy Roddick, et le 17 août 2008, lorsque Nadal l’a détrôné, Federer a passé 237 semaines ininterrompues en tant que n ° 1 mondial.

C’est un record qu’aucun autre joueur ne peut égaler. La plus longue séquence de Djokovic se situe à 122 semaines avec Sampras plus loin à 102 semaines. Même Jimmy Connors, deuxième placé sur la liste avec 160 semaines consécutives en tant que n ° 1, a plus d’un an de retard sur Federer. Federer a également de loin le plus long intervalle entre ses premiers et derniers relais en tant que n ° 1 mondial, avec près de 14 ans et demi séparant ses premières et dernières apparitions au sommet. La note de Nadal, bien qu’impressionnante, est bien en deçà de 11,5 ans.

Federer n’est que le deuxième homme à remporter 100 titres

L’héritage d’un joueur de tennis est déterminé principalement par la victoire et Federer a fait plus que tout autre joueur. Jimmy Connors a fini sa carrière avec six trophées de plus dans son cabinet que Federer n’en possède actuellement. Mais beaucoup plus des 103 titres de Federer sont arrivés sur les plus grandes scènes. Connors a remporté huit tournois majeurs, trois championnats de fin d’année ‡ et 17 titres de Grand Series Super Series, ce qui est plutôt pâle en comparaison avec les 20 Grands Chelems de Federer, 28 titres de Masters et six victoires en finale de l’ATP.

Il a sans doute la meilleure performance de pointe parmi les grands de tous les temps

Il était une fois commun d’entendre que Borg – malgré Sampras ayant plus de majors – était le plus grand de tous les temps parce que personne n’avait accompli autant de choses aussi vite. Avant son 26e anniversaire, Borg avait remporté 11 tournois majeurs, deux championnats de fin d’année et 15 Masters dans un total de 64 titres. Il a également remporté 89,8% des matchs qu’il a disputés lors des Majors. À ce jour, personne n’a accompli autant de choses à cet âge ou n’a presque atteint le pourcentage de victoires / défaites.

Mais quand on regarde les «performances maximales», l’âge n’est certainement pas le meilleur cadre de référence. Alors que les joueurs commencent leur carrière et, plus important encore, mûrissent leur jeu à différents âges, il est plus utile de choisir un intervalle fixe afin de comparer leurs meilleures années. Pour mettre cette idée en pratique, voyons comment les cinq meilleurs candidats GOAT – Federer, Djokovic, Nadal, Sampras et Borg – se comparent quand seule une période de pointe de cinq ans de leur carrière est examinée.

Les records de Federer ont été accumulés sur une période beaucoup plus longue que celle de Nadal et Djokovic. Cela laisse Federer dans une position désavantageuse en termes de taux de grève, en particulier par rapport à Nadal. Bien qu’il ait joué avec 20 Majeurs de plus que l’Espagnol et 19 de plus que Djokovic, il n’a remporté qu’un titre de plus que Nadal et trois de plus que le Serbe. En bref, lorsque Nadal et Djokovic entrent dans un Major, ils ont historiquement été plus susceptibles de le gagner que Federer.

Table de pointe sur cinq ans:

Joueur

Federer

Djokovic

Sampras

Nadal

Borg

âge

22-26

24-28

22-26

23-27

20-24

Titres du Grand Chelem

12

9

9

8

8

Titres des finales ATP

4

4

3

0

2

Titres Masters 1000

13

21

8

14

12

Grands titres

29

34

20

22

22

Total des titres

49

41

39

29

48

Semaines comme # 1

204

178

206

94

80

Fin d’année # 1

4

4

5

2

2

Comme illustré ci-dessus, au cours des cinq meilleures années de sa carrière, Federer a surpassé tous ses rivaux les plus proches, Borg étant relégué à la cinquième place selon cette métrique. Djokovic revendique la deuxième place derrière Federer, avec trois Majors de moins et moins de temps passé en tant que numéro un mondial, mais une avance dans les grands titres remportée. Sampras mène en semaines en tant que n ° 1 au cours des cinq dernières années, mais est loin derrière Federer et Djokovic dans les grands titres remportés, tandis que Nadal se montre étonnamment médiocre, mais termine de peu devant Borg.

De manière significative, si l’analyse est étendue à une période de huit ans, le temps qu’il a fallu à Borg pour remporter ses 11 titres majeurs, le résultat est toujours le même, Federer venant en tête.

Tableau des pics sur huit ans:

Joueur

Federer

Djokovic

Sampras

Nadal

Borg

âge

22-29

24-31

22-29

20-27

18-25

Titres du Grand Chelem

16

13

12

12

11

Titres des finales ATP

5

4

4

0

2

Titres Masters 1000

16

27

dix

22

15

Grands titres

37

44

26

34

28

Total des titres

62

54

50

47

64

semaines # 1

285

232

286

114

109

fin d’année # 1

5

5

6

3

2

Au cours de cette période de pointe de huit ans, Federer a réussi à remporter rien de moins que 16 de ses 20 titres majeurs, ainsi que cinq championnats de fin d’année et 16 Masters. Ici comme ci-dessus, il ne fait aucun doute de savoir qui a eu les meilleures performances de pointe. En effet, le seul changement notable est que Nadal étend son avance sur Borg, dépassant le Suédois dans presque toutes les mesures.

La domination de Federer dans les Majors va bien au-delà de son record absolu de titres

Les titres gagnés ne devraient cependant pas être la seule mesure pour juger la carrière d’un joueur. Bien que le nombre de grands titres remportés par chaque joueur, en particulier les tournois du Grand Chelem, ait naturellement un poids considérable dans le débat au cours des plus grands de tous les temps, il convient également d’examiner plus largement leurs performances sur les plus grandes scènes. Les résultats sont certainement intéressants. Car même si le fan le plus décontracté sait que Federer a remporté le plus de tournois majeurs, il est peut-être moins connu qu’il détient la tête dans presque toutes les mesures du succès du Grand Chelem, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

W

F

S

Q

Allumettes a gagné

Points

Carrière Grand Chelem

Federer

20

31

46

57

362

70 300

Oui

Nadal

19

27

33

41

275

56 600

Oui

Djokovic

17

26

37

46

287

57 300

Oui

Sampras

14

18

23

29

203

40 400

Non

Borg

11

16

17

21

141

30 900

Non

Federer n’a peut-être remporté qu’un seul Major de plus que son plus proche rival Nadal, mais il a disputé quatre finales de plus que l’Espagnol, 13 autres demi-finales et 16 autres quarts de finale. Il bénéficie d’un avantage similaire sur Djokovic, ayant remporté trois titres de plus et joué dans cinq finales de plus, neuf demi-finales de plus et 11 quarts de finale de plus que le Serbe. Il surclasse également Nadal et Djokovic dans les matchs gagnés, avec respectivement 87 et 75 victoires de plus que Nadal et Djokovic.

Nous pouvons ajouter une couche d’analyse supplémentaire en examinant le nombre de points que ces légendes ont accumulés uniquement dans les tournois du Grand Chelem. Jusqu’à présent, Federer a amassé environ 70 300 points. Cela lui donne une avance de 13 000 points sur Djokovic en deuxième position et ne lui laisse que 600 points de retard sur le total combiné de Sampras et Borg. Federer a également fait plus de demi-finales, de quarts de finale et remporté plus de matchs que le Suédois et l’Américain réunis.

Il ne faut pas non plus négliger la cohérence de Federer. Le Suisse a atteint dix finales consécutives du Grand Chelem entre 2005 et 2008, ainsi que 23 demi-finales consécutives entre 2004 et 2010 et 36 quarts de finale consécutifs entre 2004 et 2013. En effet, de ses nombreux records, ils sont peut-être les mieux équipés pour résister à l’épreuve de temps. Cependant, le succès de Federer au Grand Chelem n’est pas sans une mise en garde importante.

Federer a des squelettes dans son placard

Même le curriculum vitae de Federer n’est pas sans quelques défauts. Les records de Federer aux Majors ont été accumulés sur une période beaucoup plus longue que celle de Nadal et Djokovic. Cela laisse Federer dans une position désavantageuse en termes de taux de grève, en particulier par rapport à Nadal. Bien qu’il ait joué avec 20 Majeurs de plus que l’Espagnol et 19 de plus que Djokovic, il n’a remporté qu’un titre de plus que Nadal et trois de plus que le Serbe. En bref, lorsque Nadal et Djokovic entrent dans un Major, ils ont historiquement été plus susceptibles de le gagner que Federer.

Et peut-être encore plus préjudiciable à son cas, son record face à face contre Djokovic et Nadal. Beaucoup ont soutenu que le Suisse ne peut pas être considéré comme le meilleur de tous les temps lorsque ses grands rivaux l’ont été plus qu’il ne les a battus. Mais les records en face à face devraient-ils avoir leur mot à dire dans le débat GOAT?

Par exemple, Nikolay Davydenko a terminé sa carrière avec un record de victoires (6-5) sur Nadal et Roddick a battu Djokovic dans trois de leurs cinq rencontres, mais personne ne considérerait Davydenko et Roddick comme les meilleurs joueurs. Après tout, quand on essaie de décider qui est le joueur le plus accompli sur une certaine surface ou dans l’ensemble, devrait-on regarder ses records en tête-à-tête ou, plutôt, les titres qu’ils ont gagnés?

La vérité est que ce qui nous dit vraiment que Nadal est un meilleur coureur d’argile que Federer n’est pas son meilleur tête-à-tête, ce sont ses nombreux titres en surface. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer leur tête-à-tête pour se rendre compte que Federer est un joueur plus accompli sur le gazon et les terrains durs. Nadal a sept impressionnants titres du Grand Chelem loin de son terrain préféré, mais cela ne correspond pas à Federer 19. La rivalité de Federer avec Djokovic est plus proche, le Serbe détenant une avance de 28-24 en tête-à-tête et Federer une avance de trois en Grand Chelem ont gagné. Mais Djokovic n’échangerait-il pas son avance face à face contre Federer pour trois autres titres majeurs?

Cela ne veut pas nier que la défaite de Federer contre Nadal et Djokovic a mis une véritable dent dans ses prétentions. Il s’agit plutôt de souligner que la véritable signification de son record perdant ne réside pas dans les chiffres réels, mais dans les trophées gagnés et perdus lors de ces rencontres. Pour Federer, il y a sûrement peu de défaites plus douloureuses que les dix finales du Grand Chelem qu’il a perdues face à Nadal et Djokovic, ni des triomphes plus doux que les quatre qu’il a gagnés. Parce qu’en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n’est pas qui perd un joueur, c’est ce qu’il a gagné.

Conclusions

Comparer des joueurs de différentes générations est toujours un défi. Choisir la bonne mesure ou le bon cadre de référence est primordial pour obtenir un verdict équitable. Dans cette série d’articles, nous avons vu qu’un argument solide pouvait être présenté pour chacun de ces grands noms de tous les temps: Nadal, Djokovic, Sampras et Federer. Ce qui nous a guidés tout au long était la question ultime: quelles sont les réalisations uniques qui les distinguent de leurs pairs?

Dans le cas de Federer, il existe de nombreuses réalisations uniques. En effet, on pourrait même dire qu’il est moins dépendant de ses records les plus célèbres que ses rivaux, bien que son cas, comme le leur, ne soit pas sans défauts. Mais Federer a certainement une forte prétention à avoir la liste des réalisations la plus profonde et la plus polyvalente de tout joueur masculin. Et cela ne lui suffit-il pas pour revendiquer le titre de plus grand de tous les temps?

* Note de l’éditeur: Djokovic détient actuellement le classement n ° 1, mais bien que le circuit ATP soit suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, le classement est gelé. Par conséquent, ces semaines ne compteront pour aucun record connexe.

‡ Note de la rédaction: pour la majorité de la carrière de Connor, il y a eu deux tournois en compétition, les deux présentant des championnats de fin de saison. En 1977, Connors a remporté les finales des championnats de fin d’année du Grand Prix et les finales de tennis des championnats du monde, avant de remporter également les finales des championnats du monde de tennis de 1980.

