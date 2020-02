Federer et Nadal battent le record d’affluence pour un match de tennis

À eux deux, ils comptent 39 titres du Grand Chelem, ils ont marqué (et marquent encore) une ère du tennis et sont les favoris des gens. Roger Federer, 38 ans, avec 20 000 dollars à son actif et numéro 3 mondial. Rafael Nadal, 33, 19 de ces conquêtes qui font l’histoire et n°2 au classement. Millionnaires. Célèbre. Les emblèmes du sport. Quel record pourraient-ils manquer ? Ils viennent d’y parvenir : la plus forte fréquentation d’un match de tennis.

L’événement a eu lieu au Cape Town Stadium, en Afrique du Sud, où 48 000 personnes ont assisté à l’exposition intitulée “The Match in Africa”, au profit de la Fondation Roger Federer. Un match qui a dépassé la dernière marque, également récente : en novembre 2019, Federer lui-même et l’Allemand Alexander Zverev ont convoqué 42 517 spectateurs aux arènes du Monumental Bullring à Mexico. Federer a gagné 6-4, 3-6 et 6-3.

Avant le match, il y a eu un double. Federer a joué aux côtés du magnat de l’informatique Bill Gates, tandis que Nadal s’est produit avec le comédien sud-africain Trevor Noah.

Parmi les particularités, la cour, installée au centre du stade et du ciment, était peinte en orange. “Pour que Rafa se sente plus à l’aise, comme s’il était dans la poussière de brique”, plaisante Roger. Il s’est échauffé avec le maillot n°8 des Springboks, qui lui a été offert par Siya Kolisi, capitaine de l’équipe sud-africaine de rugby et championne du monde au Japon en 2019.

“Seul Rafa pouvait rendre cet événement vraiment spécial pour les gens d’ici. J’ai un lien avec Rafa et si quelqu’un a pu l’amener en Afrique du Sud, c’est bien moi”, a déclaré Federer à son arrivée au Cap. “Je lui ai demandé, il a dit oui tout de suite et nous nous sommes disputés sur la date pendant les deux dernières années”, a-t-il ajouté en riant. Jusqu’à ce que le grand désir se réalise.

Mais le moment le plus émouvant a été avant le début de l’exposition. Federer a parlé du respect qu’ils ont toujours eu et a fait l’incroyable confession qui a été faite à Nadal quelques heures plus tôt : “Rafa est une grande personne, très précieuse, il a une grande famille. Nos familles ont un immense respect les unes pour les autres. Il m’a dit aujourd’hui qu’il avait pleuré quand j’ai gagné l’Open de France en 2009, qu’il était heureux pour moi. Nous avons construit une grande rivalité, tout comme Pete Sampras et Andre Agassi l’ont fait autrefois. Des duels qui ont rendu ce jeu encore plus beau.