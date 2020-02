Federer et Nadal battent un record en vendant 52 000 billets en Afrique du Sud

Roger Federer et Rafael Nadal ont battu le record de matchs de tennis ce vendredi avec plus de public dans l’histoire, lors d’une rencontre de solidarité au Cap (Afrique du Sud) devant 51 954 spectateurs au cours de laquelle ils ont également partagé une piste avec le magnat Bill Gates et le comédien Trevor Noah.

02/08/2020 à 00:36

CET

Sport.es

Le choc, intitulé “Le match en Afrique”, a été organisé par le Fondation Roger Federer avec l’objectif fixé, à part pulvériser le record, récolter plus d’un million de dollars pour leurs projets éducatifs en Afrique du Sud.

Cet objectif a également été battu et les fonds obtenus ont atteint 3,5 millions de dollars.

Des mots clairs

“Pour moi, c’est un réel plaisir et un honneur de faire partie de cette soirée spéciale, En fin de compte, un record historique a été atteint dans notre sport et il l’a également été pour une très bonne cause “, a expliqué Nadal lors de la conférence de presse qu’il a offerte à Federer après le match.

“Avoir pu jouer un match de ce calibre dans cette partie du monde car je pense que c’est un message positif, de bonnes nouvelles viennent d’Afrique », a ajouté l’athlète espagnol.

Pour Federer, l’occasion était “magique”, comme il l’avait expliqué à Efe lors de la séance d’échauffement, puisque sa mère est sud-africaine et dans le pays, il a non seulement de la famille, mais aussi de bons souvenirs d’enfance.

Pour cette raison, c’est précisément Lynette Federer qui était chargée de lancer la pièce pour décider qui a commencé à servir dans le premier duel de la nuit: un jeu de doubles chargé d’humour dans lequel Trevor Noah et Bill Gates ils ont surpris le public avec leurs bonnes compétences avec la raquette.

La victoire à l’arrière-plan

Federer et Gates ont signé la victoire pour 6 matchs à 3, mais Noah et Nadal ont conquis le public avec leur rapport pour faire des blagues.

“Quelqu’un a éteint la climatisation”, L’animateur du Daily Show a plaisanté au milieu du match lorsque le vent s’est levé.

L’événement a également été Ndlovu Youth Choir, que pendant les pauses, le stade a vibré avec ses versions spectaculaires avec une saveur africaine de différents succès internationaux.

Mais le plat principal de la nuit est venu, bien sûr, à la fin, avec la confrontation individuelle entre Nadal et Federer.

La personne chargée de se déplacer qui a commencé le match était également un autre invité très spécial, le capitaine de l’équipe sud-africaine de rugby, Siya Kolisi, qui a également livré Federer une chemise verte Springboks tandis que le stade explosait sous les acclamations.

Le résultat de cette nuit fut, bien sûr, le moins, mais les Suisses ont marqué la victoire par 6-4, 3-6 et 6-3.

C’était la première fois que Nadal et Federer, deux rivaux historiques devenus amis au fil des ans, se sont affrontés en Afrique subsaharienne et, en réponse, le public du Cap n’a pas déçu, remplissant les tribunes de l’un des sites qui ont accueilli les matchs de la Coupe du monde 2010, le Cap.

Un rêve devenu réalité

“Je ne l’aurais manqué pour rien au monde, c’est incroyable, un rêve devenu réalité” Il a expliqué à Efe depuis les tribunes Heleen Scriven, une Sud-Africaine qui avait voyagé de Pretoria parce que sa fille l’avait surpris avec des billets pour la fête pour son anniversaire.

La Fondation Roger Federer avait auparavant organisé cinq matches pour l’Afrique, appelés “Match pour l’Afrique”, mais c’était la première fois que ce n’était pas seulement un tournoi “pour” le continent africain mais “en” lui.

“Enfin en Afrique, je sens que ça va prendre si longtemps, cela signifie un monde pour moi”, A déclaré Federer, au micro juste avant sa confrontation individuelle avec Nadal, déclenchant des applaudissements chaleureux du public.

Une autre histoire

Pour sa part, le joueur de tennis majorquin a déclaré que l’expérience était également «inoubliable» pour lui, surtout, sachant qu’elle contribue à une cause pour les «enfants» qui n’ont pas eu la chance de naître dans des environnements privilégiés où les besoins Les basiques sont couverts.

Pendant la journée, les deux joueurs avaient également fait une petite exposition devant la mairie de Cape Town, à l’ombre de l’emblématique Montagne de la Table.

Ils ont également organisé un petit événement avec des enfants de 5 ans des écoles du canton (anciens ghettos) à la périphérie du Cap.

Dans cet acte, ils ont lu des histoires et joué à des jeux comme “Simon dit “de souligner l’importance de l’éducation universelle.

.