Federer et On Running lancent «The Roger»

Après la grande annonce de l’année dernière selon laquelle Roger Federer avait investi dans la marque suisse de chaussures On, le duo a enfin annoncé sa première collaboration: The Roger: Center Court 0-Series

La nouvelle chaussure de style de vie a été annoncée lors d’un événement en direct sur TheRoger.com et voit On sortir du marché du sport / de la formation pour la deuxième fois, après le lancement de leur CloudNova à guichets fermés plus tôt cette année.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Le design minimaliste et le confort facile des chaussures On m’ont accroché il y a des années. Je voulais insuffler la sneaker de tennis avec la même légèreté, confort et agilité pour tous les jours. Si vous regardez d’autres chaussures inspirées du tennis, elles ont été conçues il y a très longtemps, à l’époque où Björn Borg et John McEnroe jouaient au tennis – et la plupart ont conservé les mêmes semelles en caoutchouc vulcanisées maladroites. Nous avons dit, utilisons la technologie d’aujourd’hui pour qu’ils soient vraiment à l’aise. Federer sur sa première collaboration avec On

Quand je l’ai vue pour la première fois, j’ai immédiatement pensé à la chaussure Stan Smith d’Adidas, bien qu’avec l’amorti CloudTec de la marque On, qui a été déguisé avec une semelle à fond plus plat. La «technologie SpeedBoard» est également incluse, en plus d’une construction de chaussettes souples.

Les premières impressions sont que j’aime le design minimaliste et le fait qu’il n’a pas essayé de faire quelque chose de fou ou de «là-bas». C’est essentiellement une vision contemporaine de la conception des chaussures de tennis classiques et fonctionnera bien dans un certain nombre de paramètres différents.

Le bugbear que de nombreux fans de Federer inconditionnels auront est l’omission du logo RF et malheureusement pour eux, On Running n’utilisera pas le logo à l’avenir sur les chaussures de la ligne Roger.

En termes de disponibilité, seulement 1000 paires seront disponibles, ce qui en fait une version très limitée qui ne manquera pas de voir des paires achetées uniquement pour le marché de la revente sur eBay. Cependant, les fans peuvent s’attendre à plus d’options de couleurs dans un avenir proche étant donné qu’il s’agit de la série 0.

Vous pouvez demander la tombola ci-dessous et leur prix est de 249,99 $ pour les États-Unis ou 200 £ au Royaume-Uni.

Entrez dans la tombola Roger

Que pensez-vous de «The Roger», allez-vous participer à la tombola? Faites-moi savoir dans les commentaires.