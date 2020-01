Federer et une statistique qui reflète son usure pour atteindre les demi-finales

Roger Federer a eu un chemin le plus turbulent pour atteindre les demi-finales de Open d’Australie 2020. À tel point que les Suisses n’avaient pas mis si longtemps sur la piste pour atteindre cette manche cette fois, du moins depuis 2010. Et c’est qu’il n’y a eu que deux ans (2013 et 2017) au cours desquels les Suisses ont dépassé 10 heures de jeu dans les cinq matchs qui doivent être gagnés pour atteindre les demi-finales. Dans cette édition, il a déjà passé plus de 12 heures.

Temps passé sur le terrain par #Federer avant d’atteindre les demi-finales à #AusOpen (depuis 2010)

2010: 09 h 22 min

2011: 09 h 54 min

2012: 07 h 18 min (1 W / O)

2013: 10 h 21 min

2014: 09 h 18 min

2016: 08 h 32 min

2017: 10 h 05 min

2018: 09 h 22 min

2020: 12 h 04 min # AusOpen2020

– Balraj Shukla —- (@balrajshukla) 28 janvier 2020

.