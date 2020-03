Federer fait don d’un million de francs suisses pour lutter contre COVID-19

Roger Federer est enseignant, sur et hors du court de tennis. Le joueur de tennis suisse a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il donnerait à sa femme un million de francs suisses, environ un million d’euros, aux familles les plus vulnérables de son pays.

L’Helvétien et son épouse Mirka Vavrinec rejoignent ainsi la vague de solidarité dans le monde du sport, où des personnalités telles que Guardiola, Messi, Cristiano ou Ramos ont contribué à lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19.

“Ce sont des moments difficiles pour tout le monde et personne ne doit être laissé pour compte”, explique le couple. “Mirka et moi avons personnellement décidé de faire don d’un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de Suisse. Notre contribution n’est qu’un début. Nous espérons que d’autres se réuniront pour soutenir davantage de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Restez en bonne santé! “, Soulignent-ils dans le message accompagné d’une photographie des deux.

Federer, quatrième au monde, se remet d’une arthroscopie au genou droit pratiquée le 20 février, pour laquelle il devrait être en congé pendant au moins quatre mois. Les circuits ATP et WTA sont actuellement suspendus jusqu’au 7 juin.

