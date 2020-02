Federer gagne par-dessus Nadal dans l’exposition sud-africaine

C’était le moins, comme d’habitude. Roger Federer battre sur l’affichage que lui et Rafa Nadal ont joué dans Le Cap, où le record public d’un match de tennis dans l’histoire a été battu. Le Suisse a gagné 6-4 3-6 6-3 à une date reconnaissable par son caractère gai et décontracté, bien que quelque peu ennuyeux par le vent énorme qui a dévalé la piste. Le match, qui a eu lieu après un match de double avec Bill Gates en équipe avec Roger, a eu de grands points qui ont réussi à divertir et à divertir tous les spectateurs.

