Federer, les JO et esquiver le retrait en 2020

La crise mondiale de coronavirus sa prochaine victime a été réclamée aujourd’hui. Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui aurait dû avoir lieu à l’été 2020, une année paire, sont reportés à 2021 en raison de la pandémie qui a mis le monde sous contrôle. Cela signifie donc qu’il nous faudra encore une année pour voir le tennis olympique, un rendez-vous sur le calendrier qui pour certains joueurs de tennis est marqué en rouge. Entre eux, Roger Federer.

Les rumeurs du retrait des Suisses, il y a des années, ont toujours indiqué que les Jeux Olympiques étaient un scénario plus que possible à abandonner. La médaille d’or en simple est cette blessure qui échappe aux Suisses, et l’approche de cette médaille a toujours été une priorité absolue pour les fans. Cependant, dans cet exercice de fiction de tennis qui implique de théoriser sur la date de la retraite, Roger nous a toujours pris notre raison. Il l’a fait après Londres, montrant qu’il lui restait encore de nombreuses saisons au plus haut niveau, et même après Rivière. Le fait de ne pas se présenter à l’épreuve brésilienne aurait pu signifier la fin de la carrière de Federer dans la compétition, mais le Suisse a toujours pris soin d’éviter les rumeurs. En 2020, quatre ans plus tard, sa présence à Tokyo était pleinement garantie: l’été était une priorité absolue, et Federer en tenait compte lorsqu’il s’agissait de chirurgie. Les temps de récupération étaient clairs: récupérez-vous dans la section physique à la fois pour Wimbledon comme à ce jour olympique.

Maintenant, l’image a changé. Cet écart de tennis blesse de nombreux joueurs sur le circuit, mais pour Roger et ses fans, cela pourrait être une véritable bénédiction déguisée. Je souligne la section de ses fans, car tout indique que Federer, en quête d’être à l’événement olympique, jouera la saison 2021 normalement. Sinon, cela signifierait rester hors de Tokyo, et c’est quelque chose qui n’est pas entré dans la tête des Suisses. Ce nouveau paradigme coïncide également avec les dernières déclarations des Suisses sur le sujet, de nature plutôt optimiste. Ils ont eu lieu dans la perspective de leur match d’exhibition contre Nadal au Cap, en Afrique du Sud.

“Je n’ai aucune nouvelle de mon retrait, aucune intention d’arrêter“a dit le Suisse.” Je pense que je peux encore concourir au plus haut niveau, comme je l’ai démontré en Australie. On ne sait jamais, mais pour l’instant je n’ai pas l’intention de me retirer. Je suis vraiment content du début de ma saison. “

Certains joueurs de tennis qui ont eu la chance de s’entraîner avec lui ont pu suggérer que les JO de Tokyo pourraient être un point à évaluer, à prendre une éventuelle décision. Ce fut le cas de Thanasi Kokkinakis, qui a partagé des formations à Dubaï au mois de janvier avec Roger. L’Australien a indiqué que les Suisses “verraient quoi faire” après l’événement olympique. Avec l’événement olympique connaissant ce retard dans les dates, Federer retournera probablement sur le circuit (si la pandémie le permet, en 2020; sinon, en 2021) et aura de nombreux tournois et tournées pour se préparer pour la Étendue de la saison la plus importante: Wimbledon et les Jeux olympiques. Or, cet éventuel été 2021 semble absolument vital dans les plans futurs des Suisses. Son ami de l’âme, Stan Wawrinka, a poussé l’événement olympique encore plus loin et a laissé la dernière preuve que Roger sera certainement là:

Rendez-vous en 2021!

—- ‍♂️ ——– #olympics #greatmemories #goldmedal #seeyou # 2021 #stayhome #staysafe pic.twitter.com/WV4cM1nSBt

– Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 24 mars 2020

Étant donné l’hypothèse que Roger, quels que soient ses projets de retraite, continuera à jouer en 2021 pour se donner une nouvelle opportunité à Tokyo, nous devons revoir la dernière chose que le joueur de tennis de Bâle a dit sur la façon dont il imagine sa vie après le tennis, dans une interview pour la BBC. Le Suisse a décrit ce qui le terrifie le plus lorsqu’il quitte les pistes: “Je pense que ce n’est pas le mot le plus approprié. Mais peut-être que ce qui me manquera le plus sera montée d’adrénaline, tout ça. En même temps, il est normal de s’en éloigner. Oui, parfois vous avez ces papillons dans l’estomac, et ils sont incroyables, mais quand c’est fini, c’est bien de ne pas les avoir, d’avoir toute cette pression d’avoir à faire de son mieux. “Il semble, cependant, que Roger doit vivre avec elle au moins un an de plus. Jusqu’à ce que nous atteignions Tokyo 2021.

