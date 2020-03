Federer, Nadal et Djokovic, les meilleurs au deuxième service

Quand il y a tant de statistiques monopolisées par Roger Federer, Raphael Nadal et Novak Djokovic, les conversations sur lequel des trois est le meilleur de l’histoire commencent à s’agiter. Cependant, il y en a beaucoup d’autres dans lesquelles ils coïncident, ce qui est toujours un indicateur de la grandeur et du niveau de domination qu’ils ont exercé depuis leur entrée dans le circuit.

Peu d’échantillons de domaine plus clairs qui peuvent protéger votre deuxième service comme s’il s’agissait d’un mur. C’est un fait à considérer et probablement plus complexe qu’il n’y paraît. De nombreux facteurs sont mis en jeu, car non seulement la qualité, la puissance et la précision de votre deuxième service influencent: la façon dont vous le modifiez afin que l’adversaire ne puisse identifier aucun motif, la vitesse de votre jambe pour vous protéger du reste du rival (qui, probablement, essayez d’attaquer du premier coup pour prendre le contrôle du point) et, une fois ces phases passées, la possibilité de mettre le rallye en votre faveur et de vous montrer sans détour par le bas. En bref, les points gagnés avec le deuxième service finissent par être un mélange de presque tous les domaines dans lequel un joueur de tennis doit briller pour atteindre le sommet.

Il n’est donc pas surprenant de les voir tous les trois toujours en tête de ce tableau, toujours devant les meilleurs joueurs du circuit. L’expertise après le second service influence et de quelle manière, bien que le roi au moment de gagner des points avec son deuxième service (il faut souligner que l’échantillon avec lequel il travaille commence en 2015) C’est probablement qui “recouvre toutes les cases” le plus complètement possible: Roger Federer, qu’après la dernière étude ATP est placé avec un 58,61% de points gagnés avec votre deuxième service. Il dirige non seulement les statistiques en général; Il occupe également la première position sur deux des trois surfaces du circuit, consolidant son domaine en herbe (où il passe de la barrière des 60% à 60,16%) et en hard track (58,10%). Le deuxième de la liste est un Rafa Nadal dont le pourcentage sur certaines surfaces pourrait surprendre plus de plusieurs lecteurs, étant le deuxième joueur le plus efficace avec son deuxième service sur gazon (60,03%), tout en menant sur terre battue avec 58,65%. Son pourcentage sur toutes les surfaces va jusqu’à 57,86%, résultat d’une amélioration progressive ces dernières années en matière de protection de leur service, de recherche de solutions constantes pour se réinventer et dynamiser le coup d’État par lequel les points commencent.

D’un autre côté, Novak Djokovic fermer le podium avec un rien négligeable 56,92%, mais c’est en 2020 que le Serbe semble avoir remonté une marche de plus avec son service. Pour montrer un bouton: dans l’Open d’Australie joué en janvier, il était le joueur des trois services les moins soustraits, avec un pourcentage de 22%, certainement au-dessus de 18% de Nadal et 17% de Federer (le nombre moyen de seconds services sans soustraire lors du premier Grand Chelem de la saison était précisément de 17%). Compte tenu de la vitesse des pistes, ces données sont certainement flatteuses pour le Serbe et un exemple clair de la façon dont ses coups sont polis à mesure que l’âge avance.

Et si le domaine du Big-3 est écrasant, cela se voit dans des statistiques comme celle-ci, car derrière Federer, Nadal et Djokovic, nous trouvons la pléthore de gros coups de poing qui peuplent le circuit: Isner est placé à la quatrième place avec 56,54%, Raonic cinquième avec 56,17% e Ivo Karlovic dans le sixième avec 55,63%. Quelques noms surprenants complètent le top 10: Stan Wawrinka, Reilly Opelka, Juan Ignacio Londero et Miomir Kecmanovic.

Encore une fois, le Big-3 est en avance sur tout le monde dans une statistique qui démontre sa supériorité mondiale. Même la poussée des jeunes ou les coups de poing ne les détruisent pas dans un fait qui couvre les cinq dernières années. Pour quelque chose, après tout, ils sont là où ils sont.

.