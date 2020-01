Federer ne s’était pas entraîné la veille de son match contre Djokovic

Tout au long de la journée, des rumeurs sur l’état de Roger Federer ils n’ont pas cessé de se produire, surtout après que le Suisse a annulé sa séance d’entraînement la veille de sa demi-finale Novak Djokovic. Roger n’a pas été vu par Melbourne Park et aura eu affaire à des médecins et des physios pour connaître l’étendue de son inconfort à l’aine. Federer a préféré se reposer avant le meeting et demain jeudi, dans les heures qui précèdent le meeting, nous connaîtrons la décision finale de Federer et c’est que le Suisse ne sautera sur la piste que s’il pense pouvoir terminer le match puisque dans ses plus de 1500 matches officiels, Il n’a jamais pris sa retraite au milieu du match.

