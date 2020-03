Federer obtient enfin le logo RF de retour

Il a fallu longtemps pour arriver, et après deux ans depuis la séparation avec Nike, le logo RF est maintenant de retour en possession de son propriétaire légitime.

Le journaliste suisse Simon Graf a confirmé en août dernier que les droits reviendraient à Federer début 2020 en février ou mars.

Et voilà, la liste du Bureau américain des brevets et des marques a été mise à jour le 20 février avec TENRO AG, une société créée par Federer en 2007, répertoriée comme nouveau propriétaire.

Il est également inscrit au registre suisse des marques pour ceux qui veulent un fouineur.

Quelle est la prochaine étape pour le logo RF?

La question maintenant que le logo est de retour entre les mains de Federer est, comment l’utilise-t-il?

En août 2019, Federer a de nouveau déclaré à Simon Graf qu’il n’avait aucun plan concret sur la façon dont il utiliserait le logo, mais il a six mois et une période de réflexion pour réfléchir au moment et à l’endroit où il réapparaîtra finalement.

Si le dernier article d’opinion de Simon Häring dans le Luzerner Zeitung est quelque chose à faire, le nouveau partenaire de Federer, On Running pourrait bien être le premier à lancer un produit de marque RF depuis Nike en 2017.

Depuis que les Suisses ont investi dans l’entreprise l’année dernière et sont devenus leur ambassadeur mondial, la société On Clouds GmbH a enregistré deux marques au registre des marques appelées «THE ROGER» et «ROGER».

Bien que rien ne soit concret et qu’aucune des marques déposées ne fasse référence au logo RF, il n’est certainement pas impensable que nous verrons bientôt une paire de chaussures de tennis qui comporte le logo d’une certaine manière.

On ne crée pas une chaussure de tennis du jour au lendemain, cela demande beaucoup de travail. Mais je peux vous assurer que les pourparlers sont en cours. Federer parle de ses projets futurs avec On Running

Uniqlo utilisera-t-il le logo RF?

L’intérêt actuel d’Uniqlo pour le logo est inconnu, mais sa position en 2019, selon le porte-parole, Aldo Liguori était que «Uniqlo n’a pas l’intention d’utiliser les initiales».

Je ne peux pas imaginer que l’opinion a changé car elle ne semble pas avoir beaucoup de valeur pour l’entreprise japonaise.

L’intégration de Federer a été réalisée pour renforcer la reconnaissance de la marque dans l’ensemble de sa gamme de produits de base plutôt que de produire une ligne RF de vêtements de tennis.

Si vous regardez à quel point leur gamme de tennis est mal commercialisée, couplée au manque flagrant de disponibilité mondiale, il est clair que les vêtements de tennis ne sont pas la priorité et non la raison pour laquelle ils lui versent 30 millions de dollars par an.

Personnellement, j’aurais aimé qu’ils fassent mieux, car je suis acheteur de matériel de tennis, mais je ne peux pas non plus contester leur approche actuelle.

J’ai acheté plusieurs articles Uniqlo au cours des 12 derniers mois, ce qui, j’en suis sûr, ne serait pas arrivé sans l’approbation de Federer me poussant dans leur direction.

Pour les mêmes raisons que Uniqlo ne l’utilisera pas, je ne sais pas non plus si On Running le sera également. C’est un logo sympa, mais c’est plus une chose sentimentale pour Federer et ses fans plutôt que quelque chose qui aidera à vendre des chaussures de course.

Mais nous verrons 🙂 peut-être qu’ils ont un angle auquel personne d’autre n’a pensé.

Il est temps pour une nouvelle gamme de capuchons RF?

Donc, avec Uniqlo apparemment désintéressé et On Running ne donnant aucune information détaillée, il y a au moins un fidèle qui veut utiliser le logo.

La RF d’origine, Robbie Federer, a continué à porter des casquettes Nike RF après la séparation. La Fed peut-elle sûrement trier de nouveaux équipements pour le gars qui a aidé à le mettre sur cette planète? 😆

Comment envisagez-vous Federer en utilisant le logo RF? Pensez-vous que On Running l’utilisera bientôt sur leurs chaussures? Faites-moi savoir dans les commentaires.