Federer ouvre la scène aux quartiers d’Australie

Dans la journée d’aujourd’hui, plusieurs chefs de série ont été exclus du tournoi dans le Open d’Australie et avec ceux qui sont rentrés chez eux le premier jour, la section boîte de Roger Federer Il s’est largement ouvert et c’est que les Suisses atteindront les quarts de finale sans affronter aucune tête de série puisque Hurkacz, Dimitrov et Shapovalov ne sont plus dans le tournoi. S’il gagne Millman, Paul ou Fucsovics sera son adversaire en huitièmes de finale. Au cours du trimestre, il pourrait faire face à une série de têtes de série, avec Pella (n ° 22) et Fognini (n ° 12 bien que toujours en jeu) comme rivaux avec le meilleur classement en demi-finale.

