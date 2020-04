Federer pense que la WTA et l’ATP devraient s’unir

Aux grands maux, aux grands remèdes. C’est la seule solution, dit le proverbe, qui a de l’expérience. D’une certaine manière, à un moment comme celui-ci, les bonnes nouvelles devraient se succéder comme celle qui l’a laissée ouverte à son épanouissement et à son développement. Roger Federer. La taille du Suisse est immensément grande, étant le grand orateur du tennis mondial, capable de rassembler des foules, de rassembler des opinions et d’ouvrir des débats comme celui qu’il a lancé dans un message sur Twitter aujourd’hui.

Je me demandais juste … Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de se réunir?

La question est loin d’être une pensée mais un point de départ. Le message a été accompagné de plusieurs autres dans lesquels Roger a parlé ouvertement d’une fusion entre les deux circuits:

Pour essayer de faire converger les deux organismes en un seul, en cas de doute:

Une minute plus tard, le champion des 20 tournois du Grand Chelem se demandait ce que c’était que d’avoir différents classements, différentes nomenclatures de tournois, différents logos ou différents sites Web. Ne différenciez pas le sport des circuits. Le tennis n’est qu’un:

Finir avec un plaidoyer pour le changement et l’action. Une action qui aurait dû intervenir bien plus tôt et qui pourrait émerger comme une opportunité de renforcer l’industrie:

Placés sur la table des cinq messages, en guise de discours par chapitres, les fondations commencent à bouger. Comme s’il avait besoin d’une poussée définitive, comme choc, le tennis sait, consciemment, à tous les niveaux, pour différentes raisons, que sa réalité doit changer. Et cette pandémie n’a fait que clarifier la profondeur du problème.

De façon préméditée ou spontanée, lors des entretiens en direct que plusieurs des meilleurs joueurs de tennis de ce siècle ont eu, ils ont réfléchi à la nécessité de changer certaines choses, forcés par le Coronavirus, mais ont également évolué, dans les débats médiatiques précédents, par des circonstances différentes de la plus immédiate. . Le tennis doit changer. Les nouvelles générations ont cessé de s’affilier et d’hériter de cette attention, et sachant que Federer, Nadal et Djokovic ont élevé le tennis à des cotes de popularité impressionnantes, l’avenir est incertain. Les indicateurs en témoignent.

Que ce soit comme un signal d’alarme ou comme une mesure à mettre en œuvre si tous les acteurs sont d’accord, plusieurs voix se sont rendu compte qu’il y avait trop d’intérêts convergents et en collision, trop de chaînes de commandement et trop d’entreprises à rassembler pour trouver toutes sortes d’accords. : ATP, WTA, ITF, Grand Chelem, ATP Players Council et WTA. Et toutes sortes de problèmes: financement, répartition des revenus, duplication des compétitions (Coupe Davis, Coupe ATP), horaires surchargés, etc.

Concernant ce qui a été rapporté par Federer, la situation ne sera pas facile, mais l’opportunité est double. D’une part, l’ATP et la WTA ont toujours essayé de se différencier, précisément pour donner un sens à leur propre produit. Bien qu’ils partagent de nombreux événements importants au sein du circuit, ainsi que diverses règles et politiques, c’est leur viabilité, leur organisation et leur financement qui ont commencé et se sont terminés à des moments très différents.

Mais il est évident que Federer souligne une question absolument fondamentale, ajoutée à la facilité qui serait obtenue à partir d’organismes unificateurs en vue de décisions ultérieures, et ce n’est autre que la nécessité de créer une communauté avec une expérience de consommation et de fidélité tout à fait unique. Une partie de l’intérêt disparate entre les disciplines provient de cette certaine confusion dans la différenciation des catégories de tournois, des communications et des messages différents, des canaux de communication distincts, des règles d’entraînement différentes ou d’une multitude de détails qui font du tennis un sport si particulier.

Cependant, une fois ce débat ouvert, les protagonistes devront approfondir pour évaluer les considérations, les pertes possibles de cette union hypothétique, évaluer l’impact, être clair sur le plan qui les fait converger, la profondeur de cette union. L’entreprise est gigantesque, c’est incontestable. Mais la pandémie est de même ampleur, ainsi que l’incertitude d’un sport qui va devoir remettre en cause pas mal de choses inhérentes à son caractère traditionnel. Une union ATP et WTA est-elle possible?

