Federer plaisante sur son manque d’activité sur Twitter

L’activité de Roger Federer dans Twitter non seulement elle a été réduite au cours de la journée à cette vidéo sous la neige dans laquelle elle pratique des coups de fantaisie. Le Suisse a également plaisanté sur le manque de temps qu’il passe sur Twitter, avec un coup de pouce sarcastique à la réaction d’un de ses fans et prenant le jeu de mots de “distance sociale”. Qui sait si à partir de maintenant nous verrons un Roger plus actif sur Twitter tout en se reposant à la maison.

– https://t.co/kkAB0sreVA

– Roger Federer (@rogerfederer) 30 mars 2020

.