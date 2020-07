Federer présente «The Roger», sa première ligne de sneakers

Ce lundi, Roger Federer nous a tous surpris avec une apparition en direct sur Internet pour présenter le lancement de «Le roger», les sneakers conçues par lui en collaboration avec la marque suisse ‘Sur’. Pendant tous ces derniers mois, le Suisse travaille avec l’entreprise avec laquelle il collabore depuis longtemps et c’est aujourd’hui que nous savons enfin à quoi ressemblent les premières sneakers conçues par lui-même et avec lesquelles espère créer sa propre marque qui durera dans le temps, comme cela s’est produit avec d’autres athlètes comme Stan Smith ou Michael Jordan, étant celui du basketteur le plus titré de l’histoire, lui rapportant plus d’un milliard de dollars de gains avec sa Air Jordan au cours des quatre dernières décennies.

Avant la présentation, Roger a répondu à quelques questions des fans.

– Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le fitness?

« Il y a plus de choses que je n’aime pas que je fais (rires). Je suis une joueuse de tennis et je sais que la forme physique est bonne pour mon jeu, c’est quelque chose que vous devez faire pour être en forme et ne pas vous blesser, mais par exemple, je n’aime pas tapis roulant ou travail physique car j’ai des problèmes de dos. Cela m’a toujours coûté mentalement, pour rester motivé à le faire souvent. J’aime les métiers de la mobilité et de la levée de poids, car quand je termine je suis au même endroit d’où je suis parti, ce n’est pas comme courir, je dois aller dans la forêt et ensuite revenir, ce qui m’a coûté mentalement. «

– Quelle est votre routine d’avant-match

« J’ai toujours eu cette peur d’être en retard et de rater un match, de rester coincé dans la circulation. Dans la deuxième partie de ma carrière, avoir des enfants, j’ai essayé d’être plus organisé pour toujours être à l’heure. J’essaie d’avoir mes raquettes prêtes, je me réchauffe bien, Parlez de tactique avec l’équipe, voyez à quoi ressemble la météo … des choses à attendre de moi et du rival, ajustez tout cela. Ce sont des choses très simples, je ne suis pas du tout superstitieux. «

– Vos autres sports préférés

« Je regarde le tennis quand je participe à un tournoi mais quand je ne le suis pas, je ne vois vraiment pas de tennis. Je vois d’autres sports comme le football ou le basket-ball et si je voyage, selon l’endroit où je suis, je vois le football américain, le rugby, etc. Mais le football Je dirais que c’est mon deuxième sport préféré parce que je l’ai aussi pratiqué quand j’étais petit. «

– La victoire dont vous êtes le plus fier

« Peut-être que le Pete Sampras 2001 a été une surprise. Il était le favori. C’était ma première fois sur le court central de Wimbledon et ce fut un très grand moment pour moi. Battre Sampras à Wimbledon m’a fait voir que je pouvais battre n’importe qui à n’importe quel moment » Cette victoire m’a fait croire que je pouvais avoir une belle carrière. «

– Si un film était fait sur lui, quel acteur aimeriez-vous qu’il fasse

« Leonardo di Caprio ou Matt Damon. Je pense qu’ils ont tous les deux un talent énorme, peut-être l’un d’eux. »

Une fois cette mini conversation avec les fans terminée, il était temps de présenter leurs chaussures. Le nom parle de lui-même. «Le Roger, cour centrale. Série 0 ». Le Suisse explique qu’il les a appelés parce qu’il aime jouer dans les courts centraux des tournois et qu’avec la série 0 il veut dire qu’il y en aura plus. Ou du moins, ils l’espèrent.

Roger Federer offre des détails sur ce que l’on peut trouver en portant les baskets. « Ils sont très légers, très confortables. Nous avons voulu suivre dans le sillage de On, qui sont réputés pour ces petits nuages ​​sur la semelle et les rendre légers et confortables. Je voulais incorporer l’ADN de la marque dans mon style. C’est moi dans certaines baskets. Ce sont des classiques , blanc et minimaliste « , assure-t-il.

Certains ont peut-être remarqué en les voyant, mais il est bon de souligner que ce sont des baskets pour un usage quotidien, pas pour le sport. C’est du moins l’idée initiale, même si nous savons déjà qu’en fin de compte, ce sera l’utilisateur lui-même qui déterminera quand et où il veut les utiliser. Ce que le consommateur peut dire clairement, c’est qu’il a le style On avec le design créé par Federer lui-même. « Vous pouvez les utiliser pour faire du sport, mais ils sont conçus pour un usage quotidien », explique le joueur de tennis bâlois.

Voulez-vous les récupérer? Pas si vite. 1000 paires ont été créées pour le premier lancement. Je veux dire, c’est une édition spéciale. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web On et participer au tirage pour être l’un des chanceux à gagner une paire.