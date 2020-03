Federer récupère les droits de son logo

Depuis que Roger Federer décidé de résilier votre contrat avec Nike, plusieurs questions se sont posées autour de plusieurs des produits que les Suisses commercialisaient avec la société américaine. L’un d’eux était l’utilisation de Logo RF, toujours entre les mains de la marque de vêtements et que Roger voulait récupérer. Après des années de combats et une longue attente, le logo est revenu entre les mains de Roger Tenro AG, une société créée par Federer en 2007 qui est chargée “d’acquérir des droits immobiliers et de propriété intellectuelle”. En bref, nous pourrons bientôt revoir celui de Bâle avec différents produits qui incluent son logo caractéristique.

C’est maintenant officiel. Roger Federer possède son logo.

-: USPTOhttps: //t.co/Ofvt0V30AEhttps: //t.co/3Yoka2iWZkhttps: //t.co/EO4vIYfkd0 pic.twitter.com/8Zn6V3AZRK

– fan du tennis man (@sliceandvolley) 9 mars 2020

