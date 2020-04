Federer: “Restons positifs, passons à travers ça ensemble”

“J’espère que tout le monde est en sécurité et en bonne santé. Restez positif. Restez actif. Soutenez-vous les uns les autres. Nous réussirons ensemble.” C’est le message que vous vouliez envoyer aujourd’hui Roger Federer à travers leurs réseaux sociaux. S’échauffant et recommençant avec un mur, les Suisses ont commencé la vidéo, “contre un mur, comme autrefois”, pour ensuite envoyer un message d’union et espérer sortir de cette situation.

