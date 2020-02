Federer révèle les grands aveux de Nadal sur Roland Garros

Il n’y a généralement pas de nuits de routine comme aujourd’hui en Afrique du Sud pour Roger Federer ou posséder Raphael Nadal. Les Suisses ont créé un lien de plus en plus émotionnel avec l’espagnol, avec lequel ils ont promu différentes activités liées à d’autres domaines, mais encourageant l’amour pour le tennis comme moteur pour essayer de changer certaines choses. De Cape Town, suisses et espagnols, ils ont formé une autre soirée spéciale pour la Fondation Federer, exposant l’amitié qui les unit et les bonnes relations qu’ils montrent toujours.

À la fin du match, le numéro 3 mondial a dit de belles paroles sur la rivalité qui, depuis plus de 15 ans, a élevé le tennis dans un autre lieu inconnu, transcendant sa propre discipline et paralysant le monde du sport pendant 40 matchs. Les Suisses ont renforcé une rivalité qui allait bien au-delà de la victoire ou de la défaite, et cette époque a été mise en évidence et renforcée comme l’une des plus élégantes et appréciées de l’histoire du sport.

Certes, le public n’allait pas être prêt à écouter ce que Roger avait à avouer à un moment précis, qui sait s’il est le plus spécial de sa carrière, le Roland Garros 2009 qu’il a remporté après plusieurs soucis consécutifs que le joueur de tennis qui avait toujours eu à Nadal avait Il a nié la gloire à Paris. Federer a révélé les mots que Rafa lui a avoués aujourd’hui sur le moment.

“C’est une personne formidable, avec de grandes valeurs, avec une grande famille … nos familles se respectent beaucoup, Il m’a dit aujourd’hui qu’il avait pleuré quand j’ai gagné Roland Garros 2009, ce qui l’a rendu très heureux. C’est une grande rivalité de la nôtre. Je sais qu’il ne connaît que la compétition avec moi sur le circuit, et même si j’ai été quelques années sans lui, ce qui était bien parce que les choses étaient plus faciles sans lui (rires), j’ai eu de grandes rivalités avec Pete Sampras, avec Andre Agassi .. Tout cela est merveilleux pour le jeu et promeut avec lui ce sport de la meilleure façon possible. Rafa mérite tout; C’est une personne formidable, et faire ces choses pour une bonne cause nous est propre. “

