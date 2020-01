Federer se bat contre Millman pour se qualifier pour les 16 derniers à Melbourne

Roger Federer se qualifie pour les seizièmes de finale à Melbourne après avoir joué à mort contre John Millman, complétant un tour de montagnes russes d’une rencontre pour remporter son 100e match à l’Open d’Australie en quatre heures et trois minutes.

Le champion à six reprises a dû se remettre d’une rupture dans le cinquième set et d’un déficit de 4-8 dans le bris d’égalité des champions pour enregistrer un 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 7 -6 (10-8) victoire.

En plus de devenir membre du club des cent à Melbourne Park, il est maintenant le leader de tous les temps avec le plus grand nombre de victoires en cinquième manche à 29, après avoir enregistré une séquence de défaites de trois défaites consécutives en cinquième set.

C’est également la première fois que le Suisse remporte un cinquième set break, après avoir perdu ses trois précédents essais en Masters Cup en 2005, Rome en 2006 et Wimbledon en 2019.

Federer affrontera ensuite Marton Fucsovics qui a une course impressionnante ici à Melbourne en battant Shapovalov, Sinner et Tommy Paul pour faire le quatrième tour.

Récapitulatif de correspondance rapide

Federer a remporté le tirage au sort et a choisi de recevoir. Millman a débuté avec une confiance sûre de lui avant que Federer n’atteigne rapidement 1-1.

À 30-15 dans le troisième match, Millman est sorti au sommet d’un rassemblement de vingt-cinq coups après que Federer ait mal calculé un revers en dépit du fait qu’il était en contrôle du rallye. Un as a donné à Millman la possibilité de mener 2-1.

Avec le sang qui pompait après le long rallye, l’Australien semblait plus net des deux et a créé un point d’arrêt à 30-40 dans le quatrième match. Federer l’a sauvé, mais une passe de revers large a donné à Millman une autre chance qu’il a convertie, arrachant un vainqueur du revers d’une balle courte pour 3-1.

Une chance de frapper en arrière est venue de Federer quand il a créé 0-30 puis 30-40, mais Millman a eu le dessus sur la ligne de base pour enregistrer le point de rupture en route vers la tenue pour 4-1.

Federer a trouvé une prise bien nécessaire pour garder l’écart à une pause, mais son timing par rapport à la ligne de base était AWOL alors que Millman tenait à aimer pour 5-2.

Alors que le match de base ne tirait pas, le Suisse a commencé à trouver ses places au service, lançant une prise d’amour pour mettre le score à 3-5.

Millman avait semblé sans faute au service lors des huit premiers matchs, mais il n’a pas pu décrocher un premier service alors que Federer a créé 0-40 lors du match neuf. Un coup droit large raté sur une balle courte a gâché la première chance, mais Federer a converti le deuxième point d’arrêt grâce à un lob de coup droit doux puis un coup de revers en bas de la ligne.

Cependant, après avoir fait le travail acharné pour rester en vie dans le set, une double faute a donné à Millman trois points de set et il l’a scellé pour prendre 6-4.

En deux sets et Roger a immédiatement inscrit 0-30 au service de Millman, mais l’Australien a décroché quatre points de suite pour mener 1-0.

Des prises confortables de Federer l’ont vu à égalité à 2-2 et il a réussi à faire deux points sur le service de Millman dans le cinquième match, mais l’Australien a tenu pour mener 3-2.

Dans le septième match, une double faute de Millman a donné à Roger une demi-fenêtre à trente mais il a été rapidement fermé car Millman a tenu pour 4-3.

Federer a ensuite tiré vers le bas pour maintenir le niveau à 4-4, mais Millman a répondu en nature avec l’un des siens alors que Roger a choisi de rester profondément sur le retour.

Un autre jeu d’amour, cette fois de Federer lui a mis le niveau à 5-5. Millman menait rapidement 30-0 pour garantir un bris d’égalité cependant, une double faute a mis Roger dans le jeu et il a pu créer un point d’arrêt grâce à un coup droit de base.

Millman l’a sauvé lorsque Roger est revenu passivement et le set était bientôt dans un tie-break.

Dans le breaker et un changement de direction au coup droit donna à Roger la mini-pause précoce pour mener 3-1. Une avancée impressionnante lui a permis de gagner le prochain point de retour pour mener 4-1. Suivi par l’écrasement athlétique d’un lob d’essai pour maintenir son avantage, il a remporté le briseur 7-2.

Federer a donné le coup d’envoi de la troisième manche avec une retenue à trente pour maintenir l’élan, mais Millman a montré qu’il était loin d’être terminé avec une couverture de terrain encore plus impressionnante au niveau.

Une prise importante de Roger le mit 2-1 et une chance de 0-30 se présenta à lui après un double faute de Millman mais il ne put trouver une chance de breakpoint.

Dans le huitième match, un coup droit long de Millman a établi un point d’arrêt, mais l’Australien l’a sauvé avec un gros coup droit pour faire le diable et est ensuite sorti au sommet d’un rallye de 27 tirs avant de tenir pour 4-4.

Après cet arrêt de poumon d’un rallye, Roger a produit une prise rapide pour que Millman serve à nouveau et le Queenslander a commis une double faute à 30-30 pour donner à Roger un point de consigne. Un as l’a effacé, mais un deuxième point de consigne a suivi et Federer est sorti au sommet d’un rallye délicat pour l’emporter 6-4.

Le quatrième set a commencé avec une prise importante de Federer après avoir été arrimé à deux et il a pu ouvrir une autre fenêtre 0-30 dans le premier match de service de Millman, mais n’a pas pu trouver la chance de la pause.

Une prise rapide a mis Roger 2-1 et il avait commencé à trouver plus de groove au service. D’autres incursions sont venues à sa rencontre dans le prochain match de service de Millman avec un autre diable, mais une superbe passe de Millman l’a sorti du jeu.

Dans le septième match, Millman a produit un puissant retour à 30-30, puis est sorti en tête d’un autre long rallye pour briser 4-3.

Roger a encore une chance de 0-30 lors du huitième match, mais Millman a décroché quatre points de suite pour consolider la pause pour 5-3.

Une prise à l’amour a ensuite assuré le set pour Millman juste un match plus tard alors qu’il l’a emporté 6-4 bien qu’il n’ait servi que 47%.

Le cinquième a commencé avec une retenue à quinze de Federer, mais dans son prochain match de service, il a joué beaucoup trop passivement à 15-30 et Millman a réussi à casser pour mener 2-1.

Un bon retour a permis à Federer de pénétrer dans son prochain match retour et il a établi un point d’arrêt avec une balle en coup droit sur la ligne. Millman l’a sauvé, et un autre avant de détenir un point de jeu, mais certains gros coups droits ont vu Roger décrocher trois points d’affilée pour revenir en arrière pour 2-2.

Une retenue de Deuce a permis à Roger de remonter 3-2, mais Millman a tiré vers le bas une prise de routine au niveau et s’est ensuite retrouvé avec deux points d’arrêt à 15-40. Roger les a effacés, proposant un jeu d’embrayage pour conserver une avance de 4-3.

À 0-30 dans le huitième match, Federer avait l’air d’avoir trouvé un moyen mais un faible retour a vu Millman gagner quatre points d’affilée pour conserver 4-4.

Deux doubles fautes n’ont pas aidé la cause de Federer dans le neuvième match, mais il a tenu à trente pour prendre une avance de 5-4. Unphased Millman a tenu à trente pour 5-5 avec un jeu solide sous pression.

Une prise convaincante de Federer à quinze lui a valu un match à 6-5. Le Suisse a ensuite fait le diable sur le service de Millman mais ne l’a jamais vraiment mis sous pression et il a tenu à forcer un bris d’égalité des champions.

Dans le breaker et un coup droit long a donné à Millman une mini-pause immédiate et il était rapidement en hausse 3-0.

Roger est resté en contact en remportant ses deux points de service, mais Millman lui a donné un miroir pour forger une avance de 5-2.

Cette tendance s’est poursuivie alors que Millman a conservé son avantage à 7-4 et a ensuite obtenu une double mini-pause pour 8-4, réalisant un coup d’approche sûr en coup droit avec une passe solide.

Federer a remporté son prochain point de service pour 5-8 mais Millman a eu deux services pour cela, cependant, l’Aussie est devenu un peu serré, faisant deux erreurs directes de la ligne de base avec Federer jouant le rock régulièrement pour atteindre 7-8.

Un drop de Federer sur lequel Millman avait joué mais envoyé depuis longtemps 8-8 et Roger a été le premier à détenir une balle de match à 9-8, la convertissant pour voler le briseur 10-8 et passer au Round 4.

Statistiques du match

Aus Open 3R 2020

John Millman

Roger Federer

As

11

16

Double défauts

4

6

1er service dans

62% (118/189)

65% (111/170)

Gagnez le 1er service

68% (80/118)

77% (85/111)

Gagnez le 2e service

61% (43/71)

51% (30/59)

Points de rupture gagnés

50% (4/8)

30% (3/10)

Points nets gagnés

38% (9/24)

72% (46/64)

Réception de points gagnés

29% (49/170)

33% (62/189)

Gagnants

40

62

Gagnants de retour

0

1

Erreurs non forcées

48

82

Renvoyer les erreurs non forcées

3

11

Total de points gagnés

178

197

Service le plus rapide

200 km / h

197 km / h

1ère portion moyenne

185 km / h

183 km / h

Moyenne de 2e service

148 km / h

156 km / h

Points forts

Entretien de On Court

Conférence de presse

Réflexions sur le match

Oh mon Dieu, c’était dur. Dieu merci, c’était un match nul, sinon j’aurais perdu celui-ci. Où commencer? Je pense que John a joué un grand match. Il est un grand combattant, un bon gars et il est tombé sur le fil à la fin. Un peu de chance va peut-être dans un sens. Je devais rester si concentré, prendre la bonne décision. Il faisait tout ça au début du match nul, en inventant la marchandise et je pensais bien, je suppose que j’ai essayé. Je n’ai pas trop joué après tout et je me préparais à m’expliquer en conférence de presse. Quel match et John mérite plus de la moitié de celui-ci.

J’ai dû trouver un moyen de lui causer des ennuis pendant son service. Il n’est pas connu pour être le meilleur serveur. Il a un bon service, mais ce n’est pas comme les grands gars qui arrivent super vite et tout. Mais il faisait un si bon travail de ne pas faire beaucoup d’erreurs et je me débattais en crosscourt en coup droit, en crosscourt en revers. Il dominait les deux côtés, donc je pense que pour moi, il s’agissait de tenir mon propre service, de trouver un moyen et de me donner du temps et des chances…

Je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise et j’ai pensé que John avait fait un excellent travail pour me garder sur mon pied arrière. Je ne pouvais pas toujours intervenir, jusqu’au dernier coup. J’y suis allé. Il a choisi le mauvais côté. C’était difficile… John a rendu les choses si difficiles pour moi ce soir. Federer s’adresse à Jim Courier après sa victoire sur Millman

Un tour de montagnes russes de Roger Federer qui aurait pu aller dans les deux sens. Ce qui lui manquait dans le tennis de haute qualité, il a compensé dans le drame dans un match qui a tourné au fil avec Fed devant creuser profondément et gagner six points d’affilée pour remporter le bris d’égalité des champions.

Je m’attendais à ce que le match soit compétitif, mais Fed se déroulerait en trois ou quatre sets, mais pour une raison quelconque, Millboy devient Millman quand il joue Federer et rend la vie ultra difficile pour lui.

L’Aussie a une immense couverture judiciaire, une grande anticipation et fait tout bien. Maintes et maintes fois, il a fait jouer une balle de plus à Federer et s’est imposé sur pratiquement tous les échanges entre les terrains.

Il n’a pas de grosses armes, ce qui le rend facile à choisir pour Roger, mais les styles font des combats et la balle de Millman n’est pas celle avec laquelle Federer se sent jamais à l’aise. Que ce soit la trajectoire variable ou la façon dont il semble toujours être en mesure de frapper un autre coup, je ne suis pas sûr, mais frapper à travers lui n’a jamais semblé probable.

Heureusement, bien que Roger ne se retourne que rarement lorsqu’il ne peut pas ouvrir la voie à des vainqueurs de coup droit et il a trouvé un moyen de gagner même lorsque ce tir ne tirait pas (48 erreurs non forcées sur cette aile).

Après avoir abandonné ce premier set, il a resserré ses jeux de service et a réussi à s’y frayer un chemin. Au milieu du quatrième set, il était en contrôle et avait plus de succès en lançant des trucs plus bouclés et en utilisant le coup droit le long de la ligne dans le revers plutôt que de simplement échanger coup pour coup. Cependant, il a raté beaucoup trop de fenêtres d’opportunité à 0-30 dans ce quatrième set (11 erreurs de retour non forcées dans le match) et a été entraîné dans un cinquième.

À partir de là, il s’agissait d’essayer de maintenir le service et bien qu’il ait faibli tôt, le match pour revenir en arrière était impressionnant, puis enregistrer un point d’arrêt pour conserver 4-3 était énorme.

Le disjoncteur, comme toujours, était une loterie et Millman regrettera ces points de service à 8-5 où il a raté deux coups de fond, mais c’est à Federer qu’il a tenu le coup et qu’il a trouvé un moyen de franchir la ligne.

Prédictions contre Fucsovics

Ensuite, Marton Fucsovics a poursuivi sa course impressionnante à Melbourne avec une victoire en deux sets contre Tommy Paul.

Le Hongrois s’était retiré lors de son dernier match au Bendigo Challenger avant l’Open d’Australie, donc c’est un peu une surprise de le voir faire les seize derniers, cependant, il a fait le quatrième tour ici en 2018 (perdant contre, vous l’aurez deviné, Federer ), l’Australie est donc son meilleur Grand Chelem en termes de résultats.

Je n’ai vu aucun de ses matchs jusqu’à présent, mais il est un joueur de base solide comme le roc et à certains égards similaire à la façon dont Millman joue. Federer mène le H2H avec lui 2-0 et a pratiqué à plusieurs reprises en Suisse, donc il sait parfaitement à quoi s’attendre.

Il sera intéressant de voir comment Roger bascule après avoir passé quatre heures sur le terrain aujourd’hui, mais tant qu’il a un bon niveau d’explosivité dans les jambes et qu’il sert bien, j’aime ses chances de progresser.

Qu’avez-vous pensé de la victoire contre Millman? Prédictions contre Fucsovics? Faites-moi savoir dans les commentaires.