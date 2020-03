Federer signe le différend Bâle 2020 ATP 500

Roger Federer a confirmé qu’en cas d’imprévu, elle sera en compétition dans le ATP 500 Bâle 2020 qui est contesté du 26 octobre au 1er novembre. Le Suisse veut continuer à être un prophète dans son pays et ne manque jamais un rendez-vous incontournable pour lui, où il se souvient de ses années d’enfance et de jeunesse et prend un bain de masse avec ses concitoyens. L’édition de cette saison de l’événement est plus dans l’air que jamais en raison de la crise des coronavirus, donc l’organisation a déjà fait savoir que si cela ne peut être contesté, l’argent des billets vendus sera intégralement remboursé. Stan Wawrinka participeront également.

Roger Federer et Stan Wawrinka sont confirmés pour Swiss Indoors à Bâle. Federer devrait jouer le mardi 27 octobre. La vente des billets commence le 2 avril. Si le tournoi ne peut pas avoir lieu en octobre, les billets seront remboursés.

– Michal Samulski (@MichalSamulski) 31 mars 2020

.