Federer termine rapidement pour repousser Fucsovics au quatrième tour de l’Open d’Australie

Roger Federer entame son quinzième quart de finale de l’Open d’Australie après s’être départi d’un lent départ pour battre Marton Fucsovics 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 sur la Rod Laver Arena.

Le Suisse entrait dans le match après un match de quatre heures qui s’est terminé par un bris d’égalité en finale contre John Millman, et il a montré des signes de lenteur dès les premières portes.

Cependant, le champion à six reprises s’est regroupé et a maîtrisé la lenteur des conditions pour capitaliser sur le niveau de Fucsovics qui a chuté en côte en 2 heures et 11 minutes.

Federer affrontera ensuite Tennys Sandgren qui a battu Fabio Fognini 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4 en trois heures et 27 minutes.

Récapitulatif de correspondance rapide

Fucsovics a remporté le tirage au sort et a choisi de recevoir. Roger a entamé la procédure avec une attente à trente avant que le Hongrois ne le fasse égaler à 1-1.

Une prise rapide de Roger l’a propulsé 2-1, et un point bien travaillé a créé trente tous lors de son prochain match retour, mais Fucsovics a tenu 2-2.

Ce schéma s’est répété alors que Fucsovics tenait à nouveau de trente à trois pour 3-3, mais dans le prochain match, il a ouvert une fenêtre 0-40. Federer a sauvé deux des occasions de pause avec quelques points bien travaillés, mais le troisième l’a vu s’étirer largement sur un coup droit qu’il ne pouvait que squash lancer dans le filet.

Fucsovics a consolidé la pause pour aimer une avance de 5-3 avant que Roger ne l’oblige à servir le set avec une attente à trente. L’ancien champion junior de Wimbledon l’a obligé, complétant un set impressionnant avec une prise confortable pour l’emporter 6-4.

Avec des conditions difficiles et un service de Federer inférieur à la moyenne sur le speed gun, il avait besoin de trouver quelque chose de plus dans le deuxième set pour éviter que le match ne s’éloigne de lui.

Une prise d’amour a donné le coup d’envoi, et une pause de service quelque peu donnée a mis le Suisse 2-0 devant.

La consolidation n’a pas été sans problème, mais Roger a fait juste assez pour prendre le pied avant pour conserver une avance de 3-0.

Le cinquième match a débuté avec trois attaques ridicules au filet de Federer, mais après avoir joué un point patient pour éviter 15-40, un coup droit raté a permis à Fucsovics de marquer un point de rupture. Roger l’a sauvé et a utilisé le combo service + coup droit pour tenir 4-1.

Le Suisse s’est ensuite retrouvé 5-1 devant, profitant d’un service moins précis de Fucsovics et il a ensuite pris le set 6-1.

Avec un élan du côté de Federer, il a rapidement créé 15-40 grâce à un coup de revers en bas de la ligne puis une tranche habile. Fucsovics a sauvé le premier, mais a ensuite joué un désastre d’un tir de goutte lorsqu’il était au sommet du rallye pour laisser tomber le service.

Roger a consolidé pour prendre une avance de 2-0 et comme dans le deuxième set, et il a pu décrocher la double pause alors que Fucsovics semblait dégonflé.

Fucsvovics se rendant compte qu’il devait creuser pour rester dans le match, il a joué des points plus serrés pour créer 15-40. Un revers légèrement doux a repoussé le premier, ce qui a permis à Federer de récupérer l’argent pour mener 4-0.

Un jeu plutôt décontracté de Federer a permis à Fucsovics de tenir pour 1-4 et il a payé le prix du relâchement, perdant son service pour donner au Hongrois un reniflement à son retour dans le set.

Heureusement pour Roger, Fucsvocics était tout aussi cavalier, faisant une poignée d’erreurs alors qu’il a de nouveau laissé tomber le service pour 2-5. Roger l’a servi pour prendre 6-2 mais a dû repousser un autre point d’arrêt dans le processus.

Dans le set quatre et Fucsovics a laissé tomber le service immédiatement, défait par une corde nette à 30-30. Roger a consolidé la pause pour mener 2-0.

Une prise rapide de Roger a mis le score à 3-1, et le Suisse a de nouveau eu des chances d’assurer une double pause, mais n’a pas pu convertir ses deux chances.

Une autre prise de routine a mis le score à 4-2, et dans le septième match, Roger a obtenu la double pause, réalisant une belle passe pour 15-30 et couronnant une journée impressionnante de hawkeye en arrêtant le jeu pour contester pour une avance de 5-2 avec succès.

Roger l’a ensuite servi lors du match suivant, après un match nul pour réserver sa place en quart de finale.

Statistiques du match

Aus Open 4R 2020

Marton Fucsovics

Roger Federer

As

1

5

Double défauts

1

0

1er service dans

47% (42/89)

61% (63/103)

Gagnez le 1er service

57% (24/42)

76% (48/63)

Gagnez le 2e service

53% (25/47)

53% (2/40)

Points d’arrêt gagnés

22% (2/9)

58% (7/12)

Points nets gagnés

36% (8/22)

84% (31/37)

Réception de points gagnés

33% (34/103)

44% (39/89)

Gagnants

15

44

Gagnants de retour

0

1

Erreurs non forcées

35

36

Renvoyer les erreurs non forcées

0

3

Total de points gagnés

83

109

Service le plus rapide

193 km / h

200 km / h

1ère portion moyenne

184 km / h

178 km / h

Moyenne de 2e service

152 km / h

151 km / h

Points forts

Entretien de On Court

Conférence de presse

Bientôt disponible.

Réflexions sur le match

C’était un début difficile, je pensais que Marton jouait bien. Je suppose que c’était le reste du match de Millman, ce gars m’a donné un compte à rebours par rapport à la ligne de base, alors peut-être que cela m’a un peu emporté confiance et je pense que cela a juste pris du temps. Je cherchais à mélanger un peu plus. Ça devient vraiment lent pendant la nuit, surtout quand il fait frais comme ça, donc je devais juste le comprendre et j’ai finalement trouvé un moyen, j’ai pris un bon départ pour le deuxième set et à partir de là, les choses se sont un peu un peu plus facile. Federer s’adressant à McEnroe dans l’interview sur le terrain.

Une victoire de haute qualité ici pour Roger, et bien qu’il lui ait fallu un certain temps pour y aller, une fois qu’il avait le sang à pomper, il a bien joué et avait beaucoup trop dans le casier pour Fucsovics.

Sur Twitter, je l’ai comparé à un Rolls Royce Jet Engine qui devait être mis en file d’attente dans le premier set, mais une fois stabilisé, il était temps d’appliquer la poussée de décollage dans le set deux, d’entrer dans la croisière dans le set trois, puis d’atterrir en toute sécurité dans le set quatre . Et c’est à peu près comment cela s’est passé 🙂

Je pensais que Fucsovics avait très bien commencé avec une frappe nette des deux ailes mais quand les conditions sont devenues encore plus fraîches, cela a ralenti énormément le ballon et a favorisé Federer à certains égards.

Bien que cela rendait les points libres difficiles à obtenir, ce qui rend son coup de poing 1 + 2 moins efficace, cela lui a permis de le mélanger davantage, de travailler les angles et d’apporter la tranche et les balles plus courtes pour obtenir Fucsovics de son rythme.

Le Hongrois est un excellent moteur, mais il est plus prévisible que Millman dans son jeu et ne trouve jamais vraiment rien de trop hors de la norme. Cela signifiait que Roger était capable de se mettre dans la bonne voie, d’anticiper davantage et de renforcer la confiance à partir de la ligne de base.

Dans ce deuxième set, vous sentez qu’il avait une meilleure idée du moment où aller gros sur les coups de fond ou les faire tourner ou les atterrir court. Federer a également semblé gérer la rapidité avec laquelle les balles gonflaient le meilleur des deux, changeant de tact quand elles n’étaient plus rapides dans les airs. En revanche, Fucsovics réprimait continuellement la tension de sa raquette et de ses cordes, et cela semblait lui décourager la tâche à accomplir.

Stats sage, tout va bien avec sept pauses de service et certaines des volées qu’il a déterrées étaient hors de ce monde. L’autre grand, et peut-être une carrière en premier, est que Fed était à 100% sur les défis Hawkeye, quatre sur 4 💥.

Prédictions vs Tennys Sandgren

La prochaine étape est l’une des premières victimes de la culture d’annulation, Tennys Sandgren, qui a fait son deuxième quart de finale à l’Open d’Australie en battant Fabio Fognini en quatre sets.

Il est juste de dire que Sandgren a parcouru un long chemin depuis qu’il a perdu contre les Snickers en train de manger Marcus Willis dans un challenger il y a quelques années 😆 et qu’il a maintenant cinq victoires contre son top 20 au Grand Chelem.

Federer n’a jamais joué contre l’Américain, donc ce devrait être un match passionnant car c’est un joueur sans fioritures qui va chercher ses tirs et ne mourra pas en se demandant là-bas.

Je suis un grand fan de la façon dont il s’occupe de son tennis car il est un athlète brillant, a un service décent + coup droit et j’aime sa progression de carrière.

Il rencontre également un gars très équilibré dans la presse malgré ce que vous pourriez lire sur Twitter de fans éveillés qui ne pouvaient pas expliquer pourquoi ils le “détestent” même si leur vie en dépendait.

Je ne sais pas si Roger a déjà pratiqué avec lui auparavant, mais j’en doute, alors c’est tout à fait nouveau pour lui mardi. Il en va de même pour Sandgren qui n’aura jamais affronté personne avec le sac de trucs de Federer, donc je suis intrigué de voir comment ça se passe.

Je ne sais pas si je préfère un match d’une journée dans des conditions plus rapides où la clé pour Federer serait son service. Ou un autre match de nuit où il peut chercher à mélanger et voir si Sandgren peut gérer tous ses tours et tranches. Peut-être que ce dernier comme Sandgren n’aura jamais joué de match de nuit à Melbourne auparavant, mais j’ai l’impression que ce sera un match de jour.

Qu’avez-vous pensé de la victoire contre Fucsovics? Prédictions contre Sandgren? Faites-moi savoir dans les commentaires.