Federico Coria, proche du top 100, prochain rival d’Alcaraz

“Je ne veux pas gagner d’argent avec le tennis, mais ne pas perdre.” C’est une phrase que de nombreux joueurs auraient pu dire et continuer de dire en dehors du top 100, le principal obstacle à la carrière d’un joueur qui peut vivre le tennis. Dans ce cas, les mots correspondent à Federico Coria, auquel un point de pression supplémentaire a toujours été ajouté pour atteindre cet objectif car il a pour frère un numéro 3 mondial et finaliste de Roland Garros, surnommé le «magicien».

Sans autant de magie, Federico s’est construit une carrière très différente, plus d’efforts, physiques et compétitifs, réels et figuratifs, tant dans le jeu que dans les objectifs qui pourraient être relevés. Il vit maintenant l’un de ses meilleurs moments, sur le point d’entrer dans le top 100 et d’être le prochain rival de la nouvelle perle du tennis espagnol, Carlos Alcaraz. L’Argentin, qui a dû se battre avec une récente suspension, en 2018, pour ne pas avoir prévenu d’une tentative de pot-de-vin et de dégâts, a battu Moutet à Rio de Janeiro, après avoir passé la phase précédente, qui le laisse aux portes de la envie de «ciel» de tennis: les 100 meilleurs au monde.

“A 16 ans, j’ai quitté le tennis parce que j’ai passé un très mauvais moment”

Federico raconte comment il s’est même retiré momentanément du tennis, au point de vouloir se débarrasser de son nom de famille, celui qui le reliait à la différence de qualité évidente entre lui et son frère, un véritable phénomène. Les comparaisons ont affecté sa personnalité et son quotidien. À 27 ans, il y a maintenant plus de 10 ans de ces sentiments, Fede va de mieux en mieux. Assis, mature, sur le point de réaliser le rêve de chaque joueur qui se bat pour lui depuis tant d’années.

“Les gens s’attendaient à ce que je joue plus ou moins comme mon frère”, raconte Fede à ATP. Et c’était très compliqué. Les gens sont un peu cruels parfois, il y avait des commentaires de garçons qui disaient que j’étais très mauvais. Et ça, bien sûr , ça m’a affecté dans ma personnalité, je regardais tout le temps. Là où j’allais jouer, mon frère avait gagné ce tournoi en étant deux ans plus jeune. En fait, j’ai pensé à changer de nom, “je ne voulais pas” être le Le frère de Guille, des choses de cet âge, avec lesquelles on n’est pas très matures. Et oui, j’ai quitté le tennis à 16 ans parce que je passais un très mauvais moment. J’avais neuf mois sans jouer. “

Réfléchissant, Coria mûrissait et travaillait bien la partie mentale, évitant ces pensées et réussissant à se concentrer sur sa carrière, à faire son chemin, à intégrer son nom de famille à son identité. En étant, simplement, Federico Coria. «Mais ensuite j’ai travaillé la partie mentale et aujourd’hui je suis très fier que Guillermo soit mon frère, bien sûr. Et Guille est très heureux que je continue à me battre parce que tu ne sais jamais jusqu’où tu peux aller. »

.