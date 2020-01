Feliciano López avant de se mesurer à Bautista: “Je n’ai pas eu la meilleure chance du monde”

L’un des duels les plus marquants de la première manche de l’Open d’Australie est celui qui jouera Feliciano López et Roberto Bautista. Le Toledo a avoué à quel point il est compliqué d’affronter un ami lors des premiers tours de tournois importants: “C’est pas de chance, mais au final, il y a beaucoup d’Espagnols pour la photo et le Grand Chelem est rare qui n’a pas de derby au premier tour.” Il est clair qu’il y a de meilleurs tirages quand il y a 128 joueurs dans la boîte, mais ce sont des choses qui peuvent arriver.Je n’ai pas eu la meilleure chance du monde, mais c’est un bon jeu à jouer, une bonne occasion d’essayer de gagner un grand joueur tel qu’il est Baptist. Je ferai de mon mieux pour gagner “, a déclaré le joueur de tennis espagnol dans des déclarations recueillies sur le site officiel de l’ATP.

.