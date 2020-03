Feliciano López: “Ce n’est pas l’idéal de jouer RG et US Open en peu de temps”

Le joueur de tennis espagnol Feliciano López, a accordé une interview à l’émission de radio El Larguero de la Cadena Ser, où il a parlé de toutes les nouvelles entourant le monde du tennis, soulignant la suspension du Mutua Madrid Open 2020 et la pandémie de coronavirus qui a affecté ce sport.

Annulation du Mutua Madrid Open 2020: “Malheureusement, nous n’avons pas de place pour jouer le tournoi. Il s’agit d’une annulation complète, et nous travaillons déjà vers l’édition 2021. L’année prochaine, nous célébrerons le vingtième anniversaire du tournoi et nous espérons que ce sera une partie de tennis.”

Y a-t-il un danger que le tournoi disparaisse après des pertes économiques?: “Il n’y a aucun risque que le tournoi disparaisse, car nous avons eu la chance que nos sponsors aient parfaitement compris la situation que traverse le tennis en particulier. Personne ne veut mettre son nom ou son risque en danger. contestation d’un événement où le risque de contagions est élevé. Ils sont satisfaits de la décision que nous avons prise. “

Le report de Roland Garros pour septembre: “C’était très surprenant à cause de l’inattendu et parce qu’il a été annoncé unilatéralement, sans consulter les joueurs, l’ATP ou les tournois concernés. Je pense que le problème est quand il sera rejoué. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra.” Cela, mais pour le moment il ne semble pas que la situation va beaucoup s’améliorer. En Europe, la situation est critique et à moyen terme je ne pense pas que le tennis reviendra. Ce que Roland Garros a fait, c’est de mettre son tournoi pour septembre et ce qu’ils ne savent pas encore c’est si oui ou non il sera joué. Il aurait été beaucoup mieux pour nous tous de trouver une solution et de restructurer le calendrier sans nuire aux autres tournois. “

Jouez à l’US Open et à Roland Garros en un rien de temps: “Ce n’est pas l’idéal mais les joueurs de tennis ont fait pire. Nous avons déjà été dans des situations comme jouer un tournoi sur terre battue et la semaine suivante en jouant une cravate Coupe Davis sur gazon. Les joueurs de tennis doivent s’adapter à différentes surfaces dans une semaine et avec des horaires totalement différents. La situation est ce qu’elle est, et quand nous jouerons à nouveau, la situation sera très atypique. Nous devrons nous adapter à ce qu’il y a, mais il est évident qu’il n’est pas idéal de jouer deux tournois du Grand Chelem de suite et surface différente, mais il ne faut pas oublier que cela se produit aussi avec Roland Garros et Wimbledon. Maintenant, ils sont un peu plus séparés, mais il y a cinq ans, un tournoi et un autre étaient très proches. “

Modifiez-vous vos plans de retrait?: “Cette situation ne change pas les plans de retrait. Ce qui se passe est fou pour tout le monde. Je me lève honnêtement et je pense que je suis dans un film. Un virus a paralysé tout le monde et les prévisions semblent longues. Quant à moi J’y vais année après année et je ne fais pas partie de ceux qui pensent jouer deux ou trois ans de plus. Je veux profiter de ce que j’aime le plus. Le classement va se figer et on ne sait toujours pas comment on va perdre les points plus tard. Il faut être patient et se préparer de la meilleure façon possible pour la reprise du circuit. Cela ouvre la possibilité de prolonger un peu plus ma carrière. “

Détention à domicile: “Je vis dans une grande maison à la périphérie de Madrid. Cela me permet de sortir dans le jardin ou l’urbanisation. A l’intérieur du mauvais je le porte mieux que les gens qui vivent dans un tout petit appartement. Actuellement, je m’entraîne à la maison et parle avec mon entraîneur par visioconférence. J’ai aussi un vélo qui tourne pour ne pas perdre la forme et le reste des choses en les improvisant. Je suis sûr qu’ensemble nous allons faire face à ce problème “, a-t-il conclu.

