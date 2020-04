Feliciano Lopez: ma mère a été testée positive

La star du tennis espagnol Feliciano Lopez dit que sa mère a été testée positive pour le coronavirus mais qu’elle se sent beaucoup mieux maintenant. L’Espagnol était l’invité de l’émission conjointe Tennis United ATP & WTA de cette semaine et a expliqué comment il avait été personnellement affecté par la crise sanitaire mondiale actuelle.

La femme de 38 ans a déclaré: “Ma mère est infirmière et a contracté le virus, mais heureusement, elle va mieux, se sent mieux et se remet en état”, Lopez est classée n ° 56 au monde et est également directrice du tournoi des Masters de Madrid. Événement de série, qui aurait eu lieu cette semaine si la tournée s’était déroulée conformément au calendrier.

Au lieu de cela, le tournoi organise maintenant un événement Virtual Pro auquel participent plusieurs des meilleurs joueurs masculins et féminins. «Nous organiserons le tournoi virtuel à Madrid et les joueurs sont ravis.

Il y aura 16 hommes et 16 femmes, ce sera très amusant. Nous aurons une webcam, donc les fans pourront voir les joueurs et le match en même temps. “Rafael Nadal et Andy Murray font partie de ceux qui ont confirmé leur participation à l’événement virtuel pro.

Quelques autres membres de la communauté du tennis ont également été personnellement touchés par la pandémie de COVID-19. L’ancien champion de France Open de double Patrick McEnroe a déclaré qu’il avait été testé positif en mars, mais qu’il est désormais exempt de virus selon son dernier test.

L’actuelle présidente de la Fed Cup de l’ITF et du comité de l’égalité des sexes dans le tennis, Katrina Adams, a également révélé qu’elle avait été testée positive en mars, tout comme la jeune joueuse de tennis brésilienne Thiago Seyboth Wild.