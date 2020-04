Feliciano Lopez parle de l’initiative de Rafael Nadal

Comme ses collègues et amis de la fraternité du tennis, Feliciano Lopez a également été affecté par l’annulation de la tournée de tennis jusqu’au 13 juillet 2020. Cela a également été un double coup dur pour l’Espagnol compte tenu de son poste de directeur du tournoi de le Mutua Madrid Open.

Lors d’une récente conversation avec Diario Sport, le natif de Tolède a partagé ses réflexions sur l’annulation du tournoi – une décision qu’il a qualifiée de seule qui pouvait être prise compte tenu des circonstances. Non seulement à cause de la nature généralisée de la pandémie dans le monde, mais aussi à cause de ce à quoi l’Espagne est confrontée, avec une augmentation des cas et des taux de mortalité jalonnant sa trajectoire.

Selon l’homme de 38 ans, à cause de ce que le pays – et la ville – ont dû faire, un tournoi de tennis était la dernière chose dans l’esprit des gens. Ainsi, Lopez a ajouté que bien que tout le monde ait travaillé dur tout au long d’une année pour s’assurer que les fans aient une autre occasion de profiter de l’événement, les récents événements avaient placé l’organisation du tournoi en deuxième position sur la liste des priorités de chacun.

Initiative de Rafael Nadal Lopez a également parlé de son compatriote et du n ° mondial. 2 Les efforts de Rafael Nadal pour collecter des fonds pour aider les personnes dans le besoin pendant la pandémie en cours. Nadal et l’ancien basketteur espagnol Pau Gasol ont créé une campagne de collecte de fonds spécifique «NuestraMejorVictoria» (Notre meilleure victoire) qui vise à collecter environ 11 millions d’euros (11,8 millions de dollars) pour les nécessiteux.

Cette collecte de fonds fait partie de l’initiative de la Croix-Rouge Répond et recherche des engagements financiers auprès des sportifs espagnols. Depuis, plusieurs sportifs espagnols se sont joints à la cause. En faisant l’éloge de l’initiative, Lopez a félicité Nadal et a déclaré: «Ce sont de grands points positifs qui démontrent le pouvoir des sports et celui de grands athlètes tels que Nadal et Gasol véhiculant les valeurs de solidarité, d’engagement, de travail d’équipe et de dépassement. (de difficultés) ».