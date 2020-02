Feliciano López tombe à Edmund à ses débuts à Acapulco

Le joueur de tennis espagnol Feliciano López a dit adieu au premier changement du tournoi d’Acapulco (Mexique), de catégorie ATP 500 et qui est contesté sur piste dure, après ses débuts au premier tour avec la défaite contre le Britannique Kyle Edmund (6-4, 6-1).

25/02/2020

À 10 h 54

CET

Sport.es

Le Toledo, numéro 52 du classement ATP, n’a pas pu rompre le service du joueur de tennis né à Johannesburg qui a gagné de trois pauses pour l’éliminer dans le concours mexicain.

Comme ça Edmund a signé une première ‘pause’ décisive dans le dixième match pour prendre le premier set. Déjà au deuxième tour, il a résisté aux deux seules occasions de rupture que Feliciano avait et a lié cinq matchs gagnés consécutivement.

Après avoir perdu sa première balle de match pour le reste, il n’a pas échoué avec son service et a mis fin au combat en une heure et huit minutes de jeu.. Son rival au prochain tour sera le vainqueur du duel entre l’Australien Alex Bolt et le Canadien Felix Auger-Aliassime

Wawrinka bat Tiafoe

Suisse Stan Wawrinka, seizième du classement ATP, intimide son service et bat l’Américaine Frances Tiafoe 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1) au premier tour de l’Open de tennis d’Acapulco.

Wawrinka fait 35 “as” et battu un rival qui à la fin de chaque manga montrait des signes de fatigue et a fini par être plié dans le «tie-break» du troisième set.

Avec 94 pour cent des points gagnés avec le premier service et une grande efficacité avec son revers d’une main, le Suisse a cassé le service de Tiafoe lors du sixième match du premier et s’est dirigé vers la victoire en 34 minutes.

L’Américain Il s’est rétabli et a provoqué quelques «bris d’égalité» pour prolonger le match jusqu’à 2 heures et 44 minutes.

