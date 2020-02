Felix Ager-Aliassime montre son esprit combatif pour vaincre Damir Dzumhur à Montpellier

Cinquième tête de série, Felix Auger-Aliassime a riposté pour réclamer sa place au deuxième tour de l’Open Sud de France avec une victoire 6-7 (5) 6-2 6-2 sur Damir Dzumhur.

Le Canadien de 19 ans a touché 11 as et s’est cassé six fois pour voir le Bosniaque à Montpellier et réserver un affrontement avec le Français Pierre-Hugues Herbert, qui a battu le qualifié ukrainien Sergiy Stakhovsky 6-2 7-5.

Le sixième tête de série, Pablo Carreno Busta, a été battu 3-6 6-4 6-3 par Norbert Gombos, de Slovaquie, mais le septième tête de série Filip Krajinovic, de Serbie, a éliminé le qualifié français Enzo Couacaud 6-4 6-4.

Un qualificatif s’est déroulé lorsque Emil Ruusuvuori, de Finlande, a battu Dennis Novak, d’Autriche 7-6 (3) 4-6 6-2.

Le meilleur joueur indien en simple, Prajnesh Gunneswaran, numéro 122 mondial, a battu l’Allemand Yannick Maden 7-6 (4) 7-6 (5) au Tata Open Maharashtra à Pune.

L’Italien Roberto Marcora a facilité sa rencontre avec son compatriote de qualification Lukas Rosol 6-3 6-2 alors qu’il y avait aussi des victoires pour les cinquième et sixième têtes de série Yuichi Sugita et James Duckworth.

Le Japonais Sugita a dominé l’Italien Thomas Fabbiano 6-3 6-0 et l’Australien Duckworth a gagné 7-6 (5) 6-4 sur l’Allemand Peter Gojowczyk.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.