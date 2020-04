Félix Aliassime: «Il n’y a pas de jour où tu ne peux pas évoluer»

Il y a quelques jours, Todd Woodbridge a fait part de son inquiétude à l’égard du plus jeune du circuit dans cette situation sans précédent à laquelle le coronavirus. Des talents qui ont été repoussés au moment même où de meilleurs chiffres grattaient, par exemple, Felix-Auger Aliassime. Dans un article de blog que le Canadien écrit lui-même pour ATPHonnêtement, ce n’est pas comme si elle semblait trop nerveuse. Avec sa maigreur et sa maturité habituelles, l’actuel numéro 20 au classement mondial explique ses activités durant ces jours et quels sentiments il a sur l’avenir qui peut nous attendre une fois l’accouchement terminé.

“Je n’ai pas l’habitude d’être éloigné des pistes aussi longtemps, c’est très similaire au temps que vous passez à l’extérieur lorsque vous vous blessez, mais la réalité est que je ne ressens aucune gêne. Le positif c’est que je vais bien, mes sentiments sont bons et tout le monde dans ma famille est en bonne santé. Je m’en réjouis même si, malheureusement, je sais que toutes les familles n’ont pas la même situation, surtout dans le cas des grands-parents et des personnes âgées », a déclaré le Montréalais.

Il est évident que les athlètes professionnels, en particulier ceux qui concourent individuellement, sont parmi les plus touchés en termes de professions gelées, car ils ne peuvent même pas s’entraîner. Cependant, Aliassime a trouvé des solutions. «Je n’ai pas diminué mon état physique, je continue mes routines. En tant que joueurs de tennis, nous n’avons pas beaucoup de mois dans l’année pour nous entraîner et nous améliorer physiquement, alors maintenant j’en profite pour le réaliser. Je peux rester actif et continuer à m’améliorer, ce qui est bien, il n’y a pas un jour où vous ne pouvez pas évoluer en aucune façon. Dans tous les aspects de ma vie, personnelle ou professionnelle, j’essaie de mieux faire les choses pour aller dans la bonne direction », souligne le jeune de 19 ans.

Pour retirer d’autres aspects positifs de cette situation, Félix apprécie également la proximité qu’il entretient ces jours-ci avec sa famille: «Je m’assure de prendre beaucoup de temps pour me reposer et passer du temps avec ma famille, mes journées sont toujours occupées. En raison de ma profession, notre famille a rarement la possibilité d’être ensemble pendant une période aussi longue et continuera sûrement encore quelques semaines ou mois. C’est agréable de se souvenir des jours où j’étais enfant, de passer du temps avec ma sœur et mes parents. Nous passons nos journées à jouer à des jeux de sociétéAvant, nous ne pouvions pas parce que je devais dormir bientôt, mais maintenant je garde mon propre horaire et nous pouvons faire des dîners plus longs. Nous jouons au Scrabble, quelque chose qui fait ressortir mon côté le plus compétitif. »

Sur son année 2020, où il a eu le temps de perdre la finale occasionnelle, le Canadien avoue qu’il a cela en tête mais qu’il n’y réfléchit pas beaucoup. “J’ai pu réfléchir un peu sur les premiers mois de la saison, ce que vous feriez différemment et ce que vous ne changeriez pas, dans quoi j’ai été bon et dans quoi je n’ai pas été si bon. J’ai eu le temps d’appeler mes entraîneurs et d’analyser certains matchs, ce qui m’a également occupé. De la même manière, j’essaie de ne pas perdre beaucoup de temps à regarder le passé, j’aime être patient et me concentrer sur ce que je fais dans le présent, en cherchant comment je peux m’améliorer », dit-il.

Felix, l’un des plus jeunes de la tournée mais aussi l’une des têtes les mieux structurées. “C’est un moment fou, comme si le monde faisait une pause, une pause forcée par nous. Nous poussons notre monde à la limite, voyant à quelle vitesse le virus se propage, tous les pays sont touchés. Il est maintenant temps de rester à la maison, de se séparer, mais aussi de rester unis dans nos actions. Ce que nous ferons maintenant dépendra de ce que sera la vie lorsque tout cela se produira, l’avenir est entre nos mains. Nous sommes tous confrontés au même problème, j’espère que nous sortirons de tout cela plus unis “, conclut-il.

