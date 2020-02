Félix Aliassime: «Les valeurs sont ma priorité, plus que le tennis»

Les semaines passent et Felix-Auger Aliassime Impossible de trouver le temps de se reposer. Après avoir signé les huitièmes de finale à Montpellier, la finale à Rotterdam et la finale à Marseille, le Canadien a maintenant traversé l’Atlantique pour disputer la Acapulco ATP 500, où il a déjà passé le premier tour. C’est juste après cette victoire sur Alex Bolt que le droitier de 19 ans s’est entretenu avec la presse mexicaine et a fait le point sur son moment, les finales perdues ou l’importance de la vie de tous les jours. Ils verront rarement un si jeune athlète parler aussi clairement.

Dynamique positive. «J’ai obtenu de bons résultats, ces deux dernières semaines ont été incroyables pour moi, mais c’est toujours aussi amusant de commencer un nouveau tournoi dans un nouvel endroit. Je veux encore faire de mon mieux, je veux profiter de ce moment et viser le but. »

Ascension sans prise. «Je crois beaucoup au processus. C’est une excellente nouvelle d’être parmi les vingt meilleurs au monde, même s’il n’a pas encore réussi à remporter un titre. Ce que j’ai fait, c’est grandir en tant que personne, j’ai beaucoup appris de ces défaites, mais aussi de mes entraîneurs, de ma famille. En général, je sens que je suis une meilleure personne après ces leçons. Je recherche l’excellence tous les jours, mais cela ne peut être réalisé qu’avec vos meilleurs efforts. Pour cela je travaille, donner le meilleur de moi-même au quotidien, c’est mon style de vie. J’accepte les hauts et les bas de cette profession. »

Un conseil que vous n’oublierez pas. «Je me souviens d’une formation que j’ai eue à Dubaï il y a trois ans avec mon idole, Roger Federer. Ce fut une expérience formidable, il a été l’un des premiers joueurs que j’ai commencé à observer depuis mon enfance, cela a beaucoup aidé à faire évoluer le tennis à un autre niveau. Il m’a conseillé d’être patient, de me donner du temps, de bien faire les choses. Ce n’était pas spécial non plus, mais quelqu’un comme lui m’a dit que c’était un privilège. »

Débuts avant Alex Bolt. «J’avais un adversaire coriace aujourd’hui. Je pense que je n’étais pas complètement solide dans les échanges, je me suis vu sur une nouvelle piste, des balles différentes, et il est devenu très bon et a rendu les choses difficiles pour moi. J’ai besoin de m’entraîner un peu plus pour gagner cette cohérence et être plus puissant avec le service. Cette fois, les choses se sont bien passées et je suis heureux, dans le deuxième set, j’ai réalisé ce que je cherchais, mais je dois encore m’améliorer. »

Les valeurs au dessus des victoires. «Ma grand-mère m’a appris à être humble. En fin de compte, ce dont vous vous souvenez le plus peut être vos coups de poing, ou vos titres, ou l’argent que vous avez gagné. Pour moi, la chose la plus importante est le type de personne que vous êtes. Quand les gens se souviennent de mon nom, que ce soit dans ma ville ou dans une autre ville, je veux qu’ils me voient comme une inspiration pour jouer au tennis, je veux être un bon exemple pour que les autres donnent le meilleur d’eux-mêmes. L’humilité est nécessaire dans un sport avec tant de hauts et de bas, aujourd’hui j’ai gagné mais demain je peux perdre. Je remercie mes parents de m’avoir donné cette éducation. Pour moi, tout cela est une priorité par rapport au tennis. »

État d’esprit compétitif. «C’est quelque chose qui doit être travaillé, même si ce n’est pas une garantie. Souvent, vous vous sentez frustré lorsque vous voyez que vous êtes proche de quelque chose et que vous ne l’avez pas. J’essaie de me contrôler dans le bon sens, ce qui me donne la possibilité d’être calme et positif, surtout à la fin du match. Parfois, c’est fou et vous êtes désespéré, il y a beaucoup de pression sur la piste, mais vous devez toujours rechercher la meilleure attitude sur le terrain, chaque semaine. »

Le meilleur souvenir pour arriver ici. «J’ai encore une courte carrière, je suis très jeune, mais j’ai déjà plusieurs souvenirs inoubliables. Par exemple, la première fois que j’ai atteint une finale (Rio 2019) a été une chose très excitante, car j’étais parmi les cent premiers du classement avant d’affronter ce tournoi. Pour moi, comme un rêve devenu réalité, voyez-moi dans un cycle aussi avancé déjà à un niveau professionnel. En revanche, les demi-finales du Miami Masters 1000 étaient également très spéciales. Mais sans aucun doute, le moment le plus excitant a été l’année dernière lorsque nous avons disputé la finale de la Coupe Davis contre l’Espagne, voir que toute cette atmosphère dans le stade était comme un film, je me sentais Gladiator, c’était incroyable. Il est vrai qu’après avoir perdu ce match, c’est dû à une blessure, mais je n’ai jamais ressenti autant d’émotions au sein d’un circuit ».

