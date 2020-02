Felix Aliassime quitte Pablo Carreño sans fin à Rotterdam

Au final, les responsables des réseaux sociaux de la Rotterdam ATP 500: quelque chose a ce tournoi que les Espagnols ne font pas bien. Il y a quelques jours, «ils ont hésité» à Pablo Carreño alors qu’il était seul devant le danger en quarts de finale et que la malédiction a été confirmée ce samedi en demi-finale. Felix-Auger Aliassime Il termine le parcours de Gijon (7-6, 6-4) et avance ainsi vers une nouvelle finale du circuit, la première pour lui cette saison. Une rencontre qui a été très équilibrée en principe … et pas tellement au final. Le Canadien est devenu fort après avoir remporté le premier set et a ensuite donné le sentiment que tout était déjà fait. Maintenant, Monfils ou Krajinovic tenteront d’arrêter ses pieds demain.

Carreño venait d’une route pleine de dangers et aujourd’hui il savait que la situation ne serait pas différente. Devant Aliassime, peut-être le plus grand jeune talent du circuit ATP à 19 ans. Un homme qui mange déjà à la table du top20 bien qu’il voyage toujours avec la valise vide des titres. Cet après-midi, l’égalité serait remarquable sous la couverture hollandaise, gagnant beaucoup de poids à l’issue de la première manche. Il y avait une bonne compétitivité, à aucun moment il n’y avait un favori clair, mais quelqu’un devait prendre le coup. Enfin, l’Espagnol l’a emporté, après avoir vu comment son rival avait sauvé deux balles de rupture avec le 5-5, les deux seules qui avaient été vues jusqu’à présent. Puis, déjà dans le bris d’égalité, la chose a tourné en faveur de Felix d’une manière claire, qui a marqué le premier tour grâce à sa puissance de la ligne de service.

Plus précisément, c’était deux points que le Canadien avait perdus avec son premier service, une barbarie qui empêchait son rival de faire plus de dégâts que les autres. Bien sûr, avec le deuxième service, c’était plus dramatique, seulement quatre points gagnés sur les dix positions sur la piste. Un équilibre étrange qui n’a pas nui à son programme, mais qui l’a rendu vulnérable en cas de confusion. Tant que c’était bon, le reste viendrait seul. C’est ainsi que le deuxième set a commencé, Felix gardant une nouvelle opportunité de pause, puis réglant la peur avec quelques saquetazos. Carreño a essayé mais n’a pas atteint le but, le but est toujours resté deux portées, assez pour aller tout le match à la suite. Dans le cas de donner plus de terrain, le défi prendrait des colorants presque non négociables.

Ce morceau de terre mettrait près de vingt minutes à arriver, ce qui a pris Aliassime pour rompre le service à l’Espagnol dans un troisième match sans fin et avec 1-1 à la lumière. La montagne montait, bien que Pablo ne soit pas ce genre de joueur qui jette l’éponge ou pense impossible. Bien sûr, cela ne garantit pas toujours le retour, surtout quand de l’autre côté du filet il y a un adversaire qui ne donne rien. La performance de Felix était impeccable, depuis le début, traversant des moments de doute, jusqu’à ce qu’il atteigne cette partie de la réunion où il pourrait enfin avoir l’air favori. À Rotterdam, après un début de saison avec des hauts et des bas, le Canadien disputera la quatrième finale de sa carrière professionnelle. Il n’a pu gagner aucun des trois précédents, ni même gagner un set. Demain peut être un grand jour pour lui.

