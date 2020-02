Felix Auger-Aliassime, 19 ans, réagit à la perte de sa cinquième finale ATP

Le Canadien Felix Auger-Aliassime, 19 ans, a admis être déçu après avoir encore une fois failli remporter son premier titre ATP, mais a promis qu’il continuerait de travailler dur. Auger-Aliassime, tête de série no.

7, visait à mettre un terme à sa finale en s’inclinant dimanche à Marseille, mais cela ne s’est pas produit alors que le deuxième favori Stefanos Tsitsipas a battu le Canadien 6-3 6-4. Le joueur de 19 ans a disputé des finales consécutives, mais a fini du côté des perdants à chaque fois que le Français Gael Monfils a battu le Canadien en finale de Rotterdam il y a une semaine pour remporter des titres consécutifs lors de l’épreuve néerlandaise.

L’année dernière, Auger-Aliassime a été battu en finale à Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart. “Je suis déçu. Vous n’aimez jamais perdre des finales, mais maintenant il y en a cinq, c’est dans ma tête”, a déclaré Auger-Aliassime, selon l’ATP.

«C’est difficile, mais je pense que ça va juste faire de moi un meilleur joueur. «Cela va construire mon caractère et je vais surmonter un jour ce défi. Je continuerai à travailler vers cet objectif. Je travaille pour gagner de plus gros tournois et pour faire encore mieux, donc je ne vais pas m’arrêter ici ».