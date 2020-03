Felix Auger-Aliassime appuie la décision du Comité olympique canadien de sauter les Jeux olympiques

Après mûre réflexion, le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont décidé de ne pas envoyer leurs athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques à l’été 2020. Les Jeux olympiques de Tokyo n’auront certainement pas lieu. cet été en raison d’un coronavirus, car il semble impossible de rassembler autant de personnes de partout dans le monde en seulement quatre mois, car le virus fait toujours rage dans presque tous les coins du globe.

Les joueurs de tennis n’ont que quelques chances de participer aux Jeux olympiques (si vous n’êtes pas Leander Paes, bien sûr), mais la santé doit venir en premier, Vasek Pospisil et Felix Auger-Aliassime soutenant la décision de sauter Tokyo cette année, laissant les portes ouvertes pour concourir au Japon l’année prochaine.

Auger-Aliassime, âgé de 19 ans, espérait faire ses débuts aux Jeux olympiques, mais cela devra attendre maintenant, dans le but de représenter le Canada à la finale de la Coupe Davis en novembre et d’essayer de remporter le titre avec ses coéquipiers. Felix a remporté 13 matchs jusqu’à présent en 2020, atteignant la finale à Rotterdam et Marseille et attendant toujours ce premier titre ATP qui devrait arriver dans le reste de la saison si nous revoyons le tennis bientôt.

«Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC), appuyés par leurs commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du Canada, ont pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes canadiennes aux Jeux olympiques et paralympiques au été 2020.

Le COC et le CPC demandent instamment au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (IPC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d’un an et nous leur offrons tout notre soutien pour les aider à naviguer dans toutes les les complexités qu’apportera le report des Jeux.

Bien que nous reconnaissions les complexités inhérentes à un report, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale. Il ne s’agit pas uniquement de la santé des athlètes – il s’agit de la santé publique.

Avec COVID-19 et les risques associés, il n’est pas sûr pour nos athlètes, ainsi que pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la communauté canadienne dans son ensemble, de continuer à s’entraîner en vue de ces Jeux. En fait, cela va à l’encontre des conseils de santé publique que nous exhortons tous les Canadiens à suivre.

Le COC et le CPC ont examiné la lettre et le communiqué de presse envoyés dimanche par le CIO. Nous sommes reconnaissants au CIO pour son assurance qu’il n’annulera pas les Jeux de Tokyo 2020 et apprécions qu’il comprenne l’importance d’accélérer sa prise de décision concernant un éventuel report.

Nous félicitons également le CIO d’avoir reconnu que la protection de la santé et du bien-être des nations et la lutte contre le virus doivent être notre préoccupation primordiale. Nous traversons une crise sanitaire mondiale bien plus importante que le sport.

Le COC et le CPC tiennent à remercier nos athlètes, nos partenaires et la communauté sportive canadienne pour leur patience et pour nous avoir prêté leur voix en ces temps sans précédent. Nous gardons espoir que le CIO et l’IPC seront d’accord avec la décision de reporter les Jeux dans le cadre de notre responsabilité collective de protéger nos communautés et de travailler pour contenir la propagation du virus. ”