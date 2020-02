Felix Auger-Aliassime bat Grigor Dimitrov. Monfils et Goffin gagnent

Le Canadien Felix Auger-Aliassime, âgé de 19 ans, se qualifie pour le deuxième quart de finale de la saison à Rotterdam, battant Grigor Dimitrov 6-4, 6-2 en une heure et 17 minutes. Le Canadien n’a pas joué à son meilleur jusqu’à présent en 2020, mais ce fut une excellente performance contre le Bulgare, perdant 14 points en neuf matchs de service et épargnant deux occasions de pause sur trois pour maintenir la pression sur Grigor.

Le joueur le plus expérimenté a vaincu Denis Shapovalov lors du premier match mais n’avait aucune chance dans celui-ci, donnant près de la moitié des points dans ses matchs et subissant quatre pauses pour propulser le jeune dans les huit derniers après près de 30 erreurs non forcées.

Après quatre prises convaincantes au début du match, ils ont marqué trois pauses consécutives, deux pour Felix qui a progressé de 4-3 avec un retour profond dans le septième match que Grigor n’a pas réussi à contrôler. Servant pour le set à 5-4, le Canadien a tenu à 15 pour assurer le premier match, gagner du boost et ne jamais regarder en arrière dans le set numéro deux.

Là, Auger-Aliassime a pris une pause avec un beau revers en bas de la ligne gagnante dans le match trois, en sécurisant un autre à 4-2 lorsque le Bulgare a inscrit un revers et scellé l’affaire avec trois vainqueurs de service dans le prochain match pour la place dans la trimestres.

Pablo Carreno Busta a triomphé de Roberto Bautista Agut dans un affrontement entièrement espagnol 6-4, 2-6, 7-6 après près de deux heures et demie, malgré six points de moins que son rival. Bautista Agut a dominé dans le deuxième set et n’a été brisé qu’une seule fois dans toute la rencontre, terminant toujours du côté des perdants alors que Carreno Busta récupérait son jeu dans le set final, servant bien et prenant le bris d’égalité 7-4 pour atteindre le tour suivant.

Daniel Evans a renversé Karen Khachanov 4-6, 6-3, 6-4 en deux heures et huit minutes, rompant deux fois le nombre d’occasions offertes au Russe et volant trois fois le service du rival sur sept occasions de franchir la ligne d’arrivée en premier. et rester sur le parcours du titre.

Karen a réclamé le premier set avec une pause dans le troisième match et Daniel a répondu avec une pause précoce dans le set numéro deux pour un 6-3, contrôlant le rythme avec ses tranches et gardant Khachanov hors d’équilibre. Le Britannique a pris une avance de 5-1 dans le match décisif, perdant deux balles de match au retour au neuvième match avant de sceller l’accord avec une prise à 15 à la dixième journée qui l’a propulsé à travers.

La troisième tête de série et le champion en titre Gael Monfils ont battu Joao Sousa 6-3, 6-2 en 70 minutes, donnant un service une fois et prenant la moitié des points de retour pour rester en tête tout le temps après avoir brisé le Portugais quatre fois sur neuf occasions. .

David Goffin a eu besoin de deux heures et demie pour évincer la star locale Robin Haase 3-6, 7-6, 6-4, à trois points de la défaite au deuxième set tie-break et ramener la victoire à la maison avec une pause anticipée dans le décideur qui l’a gardé en sécurité.