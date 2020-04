Félix-Auger Aliassime décrit sa quarantaine et sa motivation à s’améliorer

À 19 ans, vous sentez que rien ne peut vous arrêter. Vous dévorez le monde avec l’illusion de la nouveauté, l’énergie de la jeunesse et l’ambition de faire l’histoire. C’est ce que vous vivez Felix-Auger Aliassime, dont le nom résonne auprès des fans de tennis depuis si longtemps qu’il semble avoir beaucoup plus d’expérience et d’âge qu’il n’en a en réalité. Sa confiance en lui sur la piste traduit également ce sentiment et le jeune Canadien ne veut pas que le coronavirus freine sa tendance à la hausse. Classé comme 20 du monde, Il est venu de la finale à Rotterdam et Marseille, donc cette pause pourrait être interprétée comme très négative. Cependant, Aliassime apporte le côté positif à tout.

“Les joueurs de tennis se plaignent toujours que nous n’avons pas le temps de nous reposer, d’être avec la famille ou de travailler sur les aspects tactiques de notre jeu. C’est le bon moment pour tout cela, donc avec mes entraîneurs, nous avons planifié un programme d’entraînement physique pour ne pas perdre la forme, mais aussi des réunions hebdomadaires pour analyser mon jeu et discuter des changements possibles “, a déclaré Aliassime pour Tennis.com, dans une déclaration intéressante qui met en évidence la nature acharnée de l’un des plus en dehors de la NextGen. Son bisoñez l’oblige à travailler physiquement, mais aussi mentalement.

Pour cela, c’est le routine suivie par Felix en pleine quarantaine. “Nous nous sommes concentrés sur des exercices qui renforcent le haut de mon corps parce que j’ai besoin de gagner en puissance dans mes tirs. De plus, deux ou trois fois par semaine, je rencontre électroniquement mon équipe et regarde mes matchs précédents. Nous analysons ma façon de bouger, la sélection de coups que je fais et où j’ai de la place pour l’amélioration. Moi-même, je visualise aussi certains jeux mythiques de l’histoire récente du tennis. Tout cela m’aide beaucoup car cela m’aide à apprendre de moi-même et des autres, et ça me garde psychologiquement lié au tennis “, a déclaré un homme qui a l’intention de se rendre en Europe dès que possible.

“Mon idée est d’aller à Monaco le plus tôt possible. Je sais qu’à partir du 4 mai, vous pourrez vous entraîner là-bas et je suis intéressé à être en Europe car je crois que des tournois d’exhibition seront organisés au niveau national”, a expliqué l’un d’eux. Felix-Auger Aliassime qu’il faudra voir comment il peut voyager du Canada à Montecarlo compte tenu des restrictions qui existent dans les déplacements. En tout cas, il semble être très clair sur la pertinence et la faisabilité de ce projet et ce qui est clair, c’est son désir de progresser et de faire un saut qualitatif cette saison qui lui permet de se battre pour de grandes choses. Il faudra être très attentif à sa progression et vérifier si ses méthodes de travail ont une résonance.

