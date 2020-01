Felix Auger-Aliassime et Andrey Rublev avancent en quarts

Felix Auger-Aliassime, 2e tête de série, est en quart de finale à Auckland, battant James Duckworth 6-3, 7-6 en une heure et 37 minutes. Felix a tiré dix as et n’a perdu que dix points en 11 matchs de service pour maintenir la pression sur James tout le temps, convertissant une chance de pause dans l’ouvreur et dominant dans le deuxième set tie-break après avoir repoussé un point de consigne dans le match précédent pour sceller l’affaire et atteindre les huit derniers.

Le Canadien a perdu deux points derrière le tir initial du premier set, volant le service de Duckworth lors du sixième match suite à une erreur de coup droit de l’Australien pour se placer devant après 20 minutes. Servant pour le set à 5-3, Auger-Aliassime a tenu à 15 après un vainqueur de service, concluant le set en 30 minutes et regardant fort sur le terrain avant le deuxième set.

Là, James a repoussé une chance de pause dans le septième match avec un gagnant de service, créant un point de consigne à 5-6 qu’il a perdu après un terrible retour, permettant à Felix de prendre le bris d’égalité 7-0 et de sceller l’affaire sans dépenser plus temps sur le terrain.

Le 3e favori et champion de Doha Andrey Rublev a battu Sam Querrey 6-3, 6-3 en 54 minutes rapides, battant l’Américain pour la deuxième fois en trois matches. Dominant avec le premier service, Andrey a perdu 13 points en neuf matchs avec service, subissant une pause et volant le service de Sam quatre fois pour se hisser dans les quarts.

S’installant sur un bon rythme dès le premier coup, Andrey a mérité une pause dans le troisième match, le confirmant avec un gagnant de service dans le prochain match et clôturant le set avec une autre pause dans le neuvième match pour un 6-3. Le Russe a éclaté dans le deuxième match du deuxième set avec un vainqueur en coup droit, jouant un jeu de service lâche quelques minutes plus tard pour garder Querrey en lice avant de gagner une autre pause dans le sixième match qui l’a poussé 4-2.

Servant pour le match à 5-3, Andrey a tenu à 15 pour rester sur le parcours du titre, face à Daniel Evans dans la bataille pour les demi-finales. Alex Bolt n’a eu besoin que de 67 minutes pour renvoyer la 7e tête de série Jan-Lennard Struff 6-3, 6-4, qui a atteint le premier quart de finale ATP à l’âge de 27 ans.

Bolt a donné 15 points en dix matchs de service, sans jamais faire face à un point de rupture et gagner une pause dans chaque set pour sceller l’affaire en deux sets et briller devant les fans à domicile. Un qualifié Lloyd Harris a renversé Laslo Djere 7-6, 6-3 en une heure et 47 minutes, tirant 13 as et ne donnant au Serbe qu’une seule chance de pause.

Laslo n’a pas mal joué non plus, se cassant une fois dans le set, ce qui a suffi au Sud-Africain pour se hisser au sommet et atteindre les huit derniers. Le 4ème tête de série Pablo Carreno Busta a battu Jeremy Chardy 6-3, 6-2 en une heure et 15 minutes, naviguant à travers ses matchs de service et offrant trois pauses pour contrôler le tableau de bord et terminer le travail en un rien de temps.

Un qualifié Tommy Paul a pris d’assaut Pablo Cuevas, battant l’Uruguayen en difficulté 6-1, 6-2 en 59 minutes, ne perdant jamais de service et offrant quatre pauses pour franchir la ligne d’arrivée en un rien de temps pour le premier quart de finale ATP depuis Washington 2017.