Felix Auger-Aliassime extrêmement satisfait de sa performance contre Grigor Dimitrov

L’étoile montante canadienne Felix Auger-Aliassime ne pouvait être plus satisfaite de sa performance en huitièmes de finale de Rotterdam contre le numéro 22 mondial Grigor Dimitrov. Auger-Aliassime, classé n ° 21 dans le monde, a réalisé une grosse performance pour scier le finaliste de Rotterdam 2018 Dimitrov en deux sets 6-4 6-2.

“C’était à coup sûr le meilleur match que j’ai joué jusqu’ici cette année. Il était si complet du début à la fin”, a déclaré Auger-Aliassime après le match, selon l’ATP Tour. “C’était un match presque parfait. Pour dicter la plupart des points, bien servir et bien rentrer, je suis très content ».

Auger-Aliassime, 19 ans, a raté la pause qu’il avait acquise lors du cinquième match du match mais ne s’est pas trompé sur son service dans le reste du premier set après avoir revendiqué sa deuxième pause dans le septième match. Le joueur de 19 ans a cassé Dimitrov deux fois en le deuxième set et n’a jamais perdu son service pour sceller une victoire en un set en une heure et 17 minutes de jeu. Le Canadien attend maintenant le vainqueur du match entre la tête de série no 2 Stefanos Tsitsipas et le Slovène Aljaz Bedene.