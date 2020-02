Felix Auger-Aliassime fera ses débuts au tableau principal à Estoril en avril

Le Portugal Open a rejoint l’ATP Tour en 1990, organisé à l’Estadio Nacional do Jamor à Oeiras jusqu’en 2014, date à laquelle il a perdu la licence en raison du manque de sponsors. Sergi Bruguera, Carlos Costa, Thomas Muster, Alex Corretja, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, David Nalbandian, Nikolay Davydenko, Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Martin del Potro et Stan Wawrinka y ont tous remporté le titre par le passé et le tournoi a survécu pour accueillir de futurs grands champions, déménageant au Clube de Tenis do Estoril à Cascais en 2015 et y séjournant depuis.

La prochaine édition aura lieu entre le 27 avril et le 3 mai, et les organisateurs ont déjà dévoilé les premiers joueurs qui se battront pour le titre, avec la star locale Joao Sousa et le jeune fusil Felix Auger-Aliassime signant jouer à Estoril.

En 2018, Felix a perdu lors du premier tour de qualification au Portugal, toujours à l’âge de 17 ans, faisant des progrès incroyables au cours des deux dernières années pour battre le top 20 et gagner de nombreux records d’âge pour sa génération. Qualifié pour le tableau principal du Challenger à l’âge de 14 ans en mars 2015, Felix a été l’un des jeunes les plus prometteurs du circuit ATP depuis, devenant le plus jeune demi-finaliste du Miami Open il y a un an et atteignant également trois finales ATP, perdant tous et toujours en attente de la première couronne ATP.

En août de l’année dernière, Auger-Aliassime est devenu le plus jeune joueur du top 20 depuis Rafael Nadal et Richard Gasquet en 2005, remportant 33 matches cette saison derrière nous mais perdant un peu de terrain dans les derniers mois, ne remportant que deux des neuf rencontres et aux prises avec une blessure à la cheville gauche qui l’a forcé à sauter les finales Next Gen à Milan.

Le début de la nouvelle saison n’a pas été bien meilleur non plus et nous n’avons pas encore vu le meilleur tennis du Canadien en 2020, remportant jusqu’à présent seulement quatre victoires et espérant un rythme plus soutenu dans les semaines à venir.