Felix Auger-Aliassime, grande performance en ATP 500 Rotterdam 2020

Il doit être difficile d’avoir 19 ans et que toute l’attention soit concentrée sur vous. Felix Auger-Aliassime Il a déjà atteint le statut de joueur consolidé dans l’élite et rares sont ceux qui revendiquent un saut qualitatif plus immédiat qui le fait se battre régulièrement pour les grands titres. Vu froidement, ce fait est hors de propos, mais quand on voit le Canadien se produire sur un court de tennis, il est difficile de ne pas rêver de l’avenir. Dans le ATP 500 Rotterdam 2020 Il semble avoir retrouvé son meilleur niveau et cet équilibre entre agressivité et cohérence qui constitue le grand objectif de chaque joueur.

“Je suis très content de moi. Je me suis beaucoup amusé sur la piste, je vais très bien physiquement et je pense que le service m’a beaucoup aidé à être calme et à développer mon jeu. Je ressens des sentiments très positifs depuis un certain temps. Sans aller plus loin, en Australie Je me suis bien vu jouer malgré ma défaite au premier tour avec Gulbis. Je marque la différence quand je parviens à être solide et cohérent sur la piste. Ayant réussi avant un joueur du talent de Grigor Dimitrov c’est une excellente nouvelle pour moi “, a déclaré Felix, qui veut laisser ses défaites derrière Ernests Gulbis et Ugo Humbert en Australie et à Montpellier, dans l’attente des prochains tournois.

Après avoir vaincu Grigor Dimitrov, @felixtennis revient sur une soirée amusante et confirme qu’il est en pleine forme. —- #abnamrowtt pic.twitter.com/YiWLKnV4kx

– ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) 12 février 2020

Et c’est que l’année dernière sa grande éclosion s’est produite dans le Open de Miami, où il a franchi les demi-finales, donc avoir des sentiments positifs déjà cette semaine est une excellente nouvelle pour les intérêts d’un homme qui veut explorer ses limites et améliorer le classement du 17e rang mondial qui, à ce jour, est son meilleur record. “Je suis dans un état fantastique. Je suis resté concentré tout au long du match contre Grigor, j’ai l’impression d’avoir tout rendu parfait et le fait de mettre un match comme ça me donne énormément de moral et de confiance. Ce fut de loin mon meilleur match de l’année” , a assuré une Felix Auger-Aliassime qui est déjà en quarts de finale de ATP 500 Rotterdam 2020, où il attend le vainqueur du duel entre Bedene et Tsitsipas.

.